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Абхазия и Сирия проведут переговоры об открытии торговых представительств
Абхазия и Сирия проведут переговоры об открытии торговых представительств
Торговые представительства будут содействовать развитию торгово-экономических связей между Абхазией и Сирией. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T12:14+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании соглашения между правительствами Абхазии и Сирии о взаимном учреждении торговых представительств.Представительства будут выполнять функции по развитию торгово-экономических связей между странами, представлять интересы своих государств по вопросам, касающимся торговли и других видов экономического сотрудничества.Кроме того, представительства будут информировать заинтересованные госорганы страны пребывания об экономических условиях в своем государстве и его законодательстве в области внешнеэкономической деятельности.Также структуры будут содействовать физическим и юридическим лицам государств в осуществлении торговых сделок, экономического и научно-технического сотрудничества, в установлении прямых хозяйственных связей, производственной кооперации, создании совместных предприятий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html
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Абхазия и Сирия проведут переговоры об открытии торговых представительств
12:14 30.11.2022 (обновлено: 12:20 30.11.2022)
Торговые представительства будут содействовать развитию торгово-экономических связей между Абхазией и Сирией.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании соглашения между правительствами Абхазии и Сирии о взаимном учреждении торговых представительств.
Согласно принятому документу, после проведения переговоров и подписания соглашения между странами Абхазия учредит в Дамаске торговое представительство республики, Сирия же в свою очередь откроет торговое представительство в Сухуме.
Представительства будут выполнять функции по развитию торгово-экономических связей между странами, представлять интересы своих государств по вопросам, касающимся торговли и других видов экономического сотрудничества.
Кроме того, представительства будут информировать заинтересованные госорганы страны пребывания об экономических условиях в своем государстве и его законодательстве в области внешнеэкономической деятельности.
Также структуры будут содействовать физическим и юридическим лицам государств в осуществлении торговых сделок, экономического и научно-технического сотрудничества, в установлении прямых хозяйственных связей, производственной кооперации, создании совместных предприятий.