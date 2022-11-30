https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/abkhaziya-i-siriya-provedut-peregovory-ob-otkrytii-torgovykh-predstavitelstv-1042883183.html

Абхазия и Сирия проведут переговоры об открытии торговых представительств

Абхазия и Сирия проведут переговоры об открытии торговых представительств

Торговые представительства будут содействовать развитию торгово-экономических связей между Абхазией и Сирией. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T12:14+0300

2022-11-30T12:14+0300

2022-11-30T12:20+0300

в абхазии

абхазия

новости

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037834021_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_708b363424074ce9101876e7ed80c8a7.jpg

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании соглашения между правительствами Абхазии и Сирии о взаимном учреждении торговых представительств.Представительства будут выполнять функции по развитию торгово-экономических связей между странами, представлять интересы своих государств по вопросам, касающимся торговли и других видов экономического сотрудничества.Кроме того, представительства будут информировать заинтересованные госорганы страны пребывания об экономических условиях в своем государстве и его законодательстве в области внешнеэкономической деятельности.Также структуры будут содействовать физическим и юридическим лицам государств в осуществлении торговых сделок, экономического и научно-технического сотрудничества, в установлении прямых хозяйственных связей, производственной кооперации, создании совместных предприятий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сирия