https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/aslan-bzhaniya-provel-vstrechu-s-zampredsedatelya-gosdumy-rossii-1042890609.html

Аслан Бжания провел встречу с зампредседателя Госдумы России

Аслан Бжания провел встречу с зампредседателя Госдумы России

На встрече также присутствовали спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба, вице-спикер Астамур Аршба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба и... 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T16:55+0300

2022-11-30T16:55+0300

2022-11-30T17:10+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем председателя Государственной Думы России Сергеем Неверовым, сообщает пресс-служба главы государства. "Мы с большим удовлетворением наблюдали за визитом нашей делегации в Москву и знаем, с каким радушием и теплом наши коллеги были приняты Вами. Это в полной мере соответствует духу нашего братства и союзничества. Я очень рад принять Вас в Абхазии", – подчеркнул президент.В свою очередь Неверов поблагодарил главу государства за приглашение и отметил, что российские депутаты продолжат работать с абхазскими коллегами над вопросами, направленными на обеспечение договоренностей между государствами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/parlamentarii-abkhazii-obsudili-vopros-peredachi-pitsundy-s-deputatami-gosdumy-1042637670.html

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