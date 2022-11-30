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Аслан Бжания провел встречу с зампредседателя Госдумы России
Аслан Бжания провел встречу с зампредседателя Госдумы России
На встрече также присутствовали спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба, вице-спикер Астамур Аршба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба и... 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T16:55+0300
2022-11-30T16:55+0300
2022-11-30T17:10+0300
в абхазии
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аслан бжания
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем председателя Государственной Думы России Сергеем Неверовым, сообщает пресс-служба главы государства. "Мы с большим удовлетворением наблюдали за визитом нашей делегации в Москву и знаем, с каким радушием и теплом наши коллеги были приняты Вами. Это в полной мере соответствует духу нашего братства и союзничества. Я очень рад принять Вас в Абхазии", – подчеркнул президент.В свою очередь Неверов поблагодарил главу государства за приглашение и отметил, что российские депутаты продолжат работать с абхазскими коллегами над вопросами, направленными на обеспечение договоренностей между государствами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/parlamentarii-abkhazii-obsudili-vopros-peredachi-pitsundy-s-deputatami-gosdumy-1042637670.html
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абхазия, аслан бжания, госдума
абхазия, аслан бжания, госдума
Аслан Бжания провел встречу с зампредседателя Госдумы России
16:55 30.11.2022 (обновлено: 17:10 30.11.2022)
На встрече также присутствовали спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба, вице-спикер Астамур Аршба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба и российский посол Михаил Шургалин.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем председателя Государственной Думы России Сергеем Неверовым, сообщает пресс-служба главы государства.
Приветствуя гостя, Бжания подчеркнул важность абхазо-российского взаимодействия, особенно на межпарламентском уровне.
"Мы с большим удовлетворением наблюдали за визитом нашей делегации в Москву и знаем, с каким радушием и теплом наши коллеги были приняты Вами. Это в полной мере соответствует духу нашего братства и союзничества. Я очень рад принять Вас в Абхазии", – подчеркнул президент.
В свою очередь Неверов поблагодарил главу государства за приглашение и отметил, что российские депутаты продолжат работать с абхазскими коллегами над вопросами, направленными на обеспечение договоренностей между государствами.