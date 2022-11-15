https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/parlamentarii-abkhazii-obsudili-vopros-peredachi-pitsundy-s-deputatami-gosdumy-1042637670.html

Парламентарии Абхазии обсудили вопрос передачи "Пицунды" с депутатами Госдумы

Парламентарии Абхазии обсудили вопрос передачи "Пицунды" с депутатами Госдумы

Рабочая группа депутатов Парламента Абхазии приняла участие в расширенном заседании Госдумы, где обсуждался вопрос ратификации соглашения о передачи... 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T19:00+0300

2022-11-15T19:00+0300

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СУХУМ, 15 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Делегация Парламента Абхазии встретилась депутатами Госдумы России для того, чтобы обсудить факторы, мешающие ратификации соглашения о передаче госдачи "Пицунда" и порядке ее пользования. Об этом на пресс-конференции по итогам поездки в Москву рассказал депутат Алхас Барциц.Барциц отметил, что поездка носила консультативный характер. Делегация из Абхазии рассказала о ряде ошибок, которые были допущены при составлении соглашения – неверно указанные координаты, отсутствие пункта, который не позволяет передачу объекта третьим лицам.По словам депутата, абхазской стороне была предложена ратификация подписанного соглашения в существующем виде с одновременным принятием постановления Народного Собрания, в котором будет "закреплена необходимость доработки соглашения в части корректировки координат передаваемой территории и добавления пункта о невозможности передачи ее третьим лицам"."Российская сторона уверила нас, что у них в практике возможно, что документ, подлежащий ратификации возможно дополнить постановлением, и в нем отобразить те пункты, которые будут подлежать изменениям. Надо понять, насколько это приемлемо к нашему законодательству", - сказал он.Депутат Леонид Лакербая подчеркнул, что, выслушав российскую сторону, хотел бы проконсультироваться с абхазскими юристами по поводу того, насколько предложение коллег из Госдумы применимо в рамках абхазского законодательства."Это не первое и не последнее соглашение, которое мы будем ратифицировать. Надо не дать повод для какого-то прецедента, который потом будет служить неким примером. Для меня важно, что скажут наши юристы, а решение будем принимать, как каждый считает нужным", - добавил он.Депутат Кан Кварчия добавил, что Парламент никак не может влиять на международные договоры, поэтому принятые после его ратификации постановления не будут обладать никакой силой. По его словам, абхазская сторона предложила другой выход – внести изменения в отдельный протокол и приложить его к тексту соглашения. Даут Хутаба отметил, что консультации с юристами из МИД Абхазии и Администрации президента о возможности принятия российского предложения в рамках закона уже ведутся. Как долго они будут вестись, пока неизвестно.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/mid-abkhazii-poluchil-notu-ot-mida-rossii-po-soglasheniyu-o-gosdache-v-pitsunde-1041477642.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/posolstvo-rossii-v-abkhazii-opublikovalo-tekst-soglasheniya-po-pitsunde--1041386686.html

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