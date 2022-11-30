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Бутба предложил создать новые структуры при Минздраве
Бутба предложил создать новые структуры при Минздраве
Для создания новых структур необходимо будет увеличить списочную численность работников Минздрава. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T20:07+0300
2022-11-30T20:07+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабинета министров 30 ноября предложил создать новые структуры при ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Министр добавил, что при возникновении возможности изыскания финансовых средств, для этих целей нужно будет увеличить количество работников Минздрава. Также Эдуард Бутба сообщил, что в данный момент ведомство занимается подбором иностранных карет скорой помощи. Ведомство сообщает, что члены правительства сочли актуальными эти вопросы и Минфин будет изыскивать средства для их реализации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/novoe-oborudovanie-ustanovleno-v-rayonnoy-bolnitse-gagry-i-v-pitsunde-1042790616.html
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Бутба предложил создать новые структуры при Минздраве
20:07 30.11.2022 (обновлено: 20:14 30.11.2022)
Для создания новых структур необходимо будет увеличить списочную численность работников Минздрава.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабинета министров 30 ноября предложил создать новые структуры при ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Речь идет о создании оперативного отдела, который будет заниматься экстренным переводом граждан Абхазии в зарубежные клиники, а также о создании службы катастроф на базе Минздрава, то есть, организации стационарных постов на трассе Сухум-Псоу.
Министр добавил, что при возникновении возможности изыскания финансовых средств, для этих целей нужно будет увеличить количество работников Минздрава.
Также Эдуард Бутба сообщил, что в данный момент ведомство занимается подбором иностранных карет скорой помощи.
Ведомство сообщает, что члены правительства сочли актуальными эти вопросы и Минфин будет изыскивать средства для их реализации.