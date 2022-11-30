https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/butba-predlozhil-sozdat-novye-struktury--pri-minzdrave-1042896806.html

Бутба предложил создать новые структуры при Минздраве

Бутба предложил создать новые структуры при Минздраве

Для создания новых структур необходимо будет увеличить списочную численность работников Минздрава. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабинета министров 30 ноября предложил создать новые структуры при ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Министр добавил, что при возникновении возможности изыскания финансовых средств, для этих целей нужно будет увеличить количество работников Минздрава. Также Эдуард Бутба сообщил, что в данный момент ведомство занимается подбором иностранных карет скорой помощи. Ведомство сообщает, что члены правительства сочли актуальными эти вопросы и Минфин будет изыскивать средства для их реализации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/novoe-oborudovanie-ustanovleno-v-rayonnoy-bolnitse-gagry-i-v-pitsunde-1042790616.html

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