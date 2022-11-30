https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/gvindzhiya-o-reaktsii-abkhazii-na-nepriznanii-evrokomissiey-viz-po-rossiyskim-pasportam--1042881879.html
Гвинджия о реакции Абхазии на непризнание Еврокомиссией виз по российским паспортам
Гвинджия о реакции Абхазии на непризнание Еврокомиссией виз по российским паспортам
В эфире радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия сказал, что запрет Европарламента на выдачу виз по российским... 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T13:41+0300
2022-11-30T13:41+0300
2022-11-30T13:57+0300
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Гвинджия о запрете ЕС на выдачу виз
Гвинджия о запрете ЕС на выдачу виз
Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.По словам Гвинджия, Евросоюз уже многие годы так или иначе чинит препятствия гражданам Абхазии при попытке получить шенгенскую визу по российским паспортам. Были случаи, когда сотрудники консульских отделов предлагали гражданам Абхазии поехать в Грузию за визой.Самая главная задача Абхазии - "не повторять те же глупости", а отстаивать право на свободное передвижение, требовать признания абхазских паспортов и постоянно выносить вопрос на повестку обсуждения с представителями Евросоюза на Женевских дискуссиях, уверен Максим Гвинджия. Полный комментарий слушайте в аудиофайле.
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Гвинджия о реакции Абхазии на непризнание Еврокомиссией виз по российским паспортам
13:41 30.11.2022 (обновлено: 13:57 30.11.2022)
В эфире радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия сказал, что запрет Европарламента на выдачу виз по российским паспортам не является новостью.
Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.
По словам Гвинджия, Евросоюз уже многие годы так или иначе чинит препятствия гражданам Абхазии при попытке получить шенгенскую визу по российским паспортам. Были случаи, когда сотрудники консульских отделов предлагали гражданам Абхазии поехать в Грузию за визой.
Самая главная задача Абхазии - "не повторять те же глупости", а отстаивать право на свободное передвижение, требовать признания абхазских паспортов и постоянно выносить вопрос на повестку обсуждения с представителями Евросоюза на Женевских дискуссиях, уверен Максим Гвинджия.
Полный комментарий слушайте в аудиофайле
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