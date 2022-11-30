https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/gvindzhiya-o-reaktsii-abkhazii-na-nepriznanii-evrokomissiey-viz-po-rossiyskim-pasportam--1042881879.html

Гвинджия о реакции Абхазии на непризнание Еврокомиссией виз по российским паспортам

Гвинджия о реакции Абхазии на непризнание Еврокомиссией виз по российским паспортам

В эфире радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия сказал, что запрет Европарламента на выдачу виз по российским... 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T13:41+0300

2022-11-30T13:41+0300

2022-11-30T13:57+0300

радио

подкасты

абхазия

евросоюз

европейский парламент

россия

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1e/1042881725_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_667d2ca90a6bd4e8f23d3c94ef9c5a4f.jpg

Гвинджия о запрете ЕС на выдачу виз Гвинджия о запрете ЕС на выдачу виз

Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.По словам Гвинджия, Евросоюз уже многие годы так или иначе чинит препятствия гражданам Абхазии при попытке получить шенгенскую визу по российским паспортам. Были случаи, когда сотрудники консульских отделов предлагали гражданам Абхазии поехать в Грузию за визой.Самая главная задача Абхазии - "не повторять те же глупости", а отстаивать право на свободное передвижение, требовать признания абхазских паспортов и постоянно выносить вопрос на повестку обсуждения с представителями Евросоюза на Женевских дискуссиях, уверен Максим Гвинджия. Полный комментарий слушайте в аудиофайле.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, евросоюз, европейский парламент, россия, мид абхазии, аудио