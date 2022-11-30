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Утверждены объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии
Утверждены объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии
Прогноз запаса на путину 2022-2023 годов основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, допустимый улов составляет 35 тысяч тонн. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T13:36+0300
2022-11-30T13:36+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил постановление об утверждении "Общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов".Постановление правительства запрещает экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями.Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено распределение квот по добыче водных биологических ресурсов. Проводить его нужно в соответствии с рекомендуемыми объемами.Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство сельского хозяйства, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по экологии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/solomko-rasskazal-o-pravilakh-lyubitelskogo-i-promyslovogo-vylova-ryby-v-abkhazii--1042739854.html
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абхазия, новости, рыбный промысел в абхазии
Утверждены объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии
13:36 30.11.2022 (обновлено: 14:02 30.11.2022)
Прогноз запаса на путину 2022-2023 годов основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, допустимый улов составляет 35 тысяч тонн.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил постановление об утверждении "Общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов".
Квоты на ловлю рыбы
Виды рыб
Прогноз запаса
(в тоннах)
Общий допустимый улов (в тоннах)
Рекомендуемые квоты (в тоннах)
Хамса*(черноморская и азовская)
100 000
35 000
35 000
Ставрида
2 200
300
280
Барабуля
350
70
65
Шпрот (килька)
1 800
500
500
Кефаль (лобан, сингиль, остронос)
500
100
95
Мерланг
290
40
35
Катран
90
1,8
1,3
Камбала-калкан
50
7
6
Скаты (морская лиса и морской кот)
135
25
20
Луфарь, пеламида
400
250
250
Смарида
230
40
30
Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, сарган, скорпена и пр.)
220
65
63
Всего:
106 265
36 398,8
36 345,3
Постановление правительства запрещает экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями.
Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено распределение квот по добыче водных биологических ресурсов. Проводить его нужно в соответствии с рекомендуемыми объемами.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство сельского хозяйства, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по экологии.