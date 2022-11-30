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https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-abkhazii-utverdil-obemy-vylova-ryby-v-osenne-zimnyuyu-putinu-1042885536.html
Утверждены объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии
Утверждены объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии
Прогноз запаса на путину 2022-2023 годов основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, допустимый улов составляет 35 тысяч тонн. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
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рыбный промысел в абхазии
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил постановление об утверждении "Общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов".Постановление правительства запрещает экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями.Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено распределение квот по добыче водных биологических ресурсов. Проводить его нужно в соответствии с рекомендуемыми объемами.Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство сельского хозяйства, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по экологии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/solomko-rasskazal-o-pravilakh-lyubitelskogo-i-promyslovogo-vylova-ryby-v-abkhazii--1042739854.html
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абхазия, новости, рыбный промысел в абхазии
абхазия, новости, рыбный промысел в абхазии

Утверждены объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии

13:36 30.11.2022 (обновлено: 14:02 30.11.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗавод по переработке хамсы на территории Рыбкомбината
Завод по переработке хамсы на территории Рыбкомбината - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Прогноз запаса на путину 2022-2023 годов основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, допустимый улов составляет 35 тысяч тонн.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил постановление об утверждении "Общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов".
Квоты на ловлю рыбы

Виды рыб

Прогноз запаса

(в тоннах)

Общий допустимый улов (в тоннах)

Рекомендуемые квоты (в тоннах)

Хамса*(черноморская и азовская)

100 000

35 000

35 000

Ставрида

2 200

300

280

Барабуля

350

70

65

Шпрот (килька)

1 800

500

500

Кефаль (лобан, сингиль, остронос)

500

100

95

Мерланг

290

40

35

Катран

90

1,8

1,3

Камбала-калкан

50

7

6

Скаты (морская лиса и морской кот)

135

25

20

Луфарь, пеламида

400

250

250

Смарида

230

40

30

Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, сарган, скорпена и пр.)

220

65

63

Всего:

106 265

36 398,8

36 345,3

Постановление правительства запрещает экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями.
Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено распределение квот по добыче водных биологических ресурсов. Проводить его нужно в соответствии с рекомендуемыми объемами.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство сельского хозяйства, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по экологии.
Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2022
Радио
Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии
21 ноября, 17:49
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