https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-abkhazii-utverdil-obemy-vylova-ryby-v-osenne-zimnyuyu-putinu-1042885536.html

Утверждены объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии

Утверждены объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии

Прогноз запаса на путину 2022-2023 годов основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, допустимый улов составляет 35 тысяч тонн. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T13:36+0300

2022-11-30T13:36+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил постановление об утверждении "Общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов".Постановление правительства запрещает экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями.Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено распределение квот по добыче водных биологических ресурсов. Проводить его нужно в соответствии с рекомендуемыми объемами.Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство сельского хозяйства, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по экологии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/solomko-rasskazal-o-pravilakh-lyubitelskogo-i-promyslovogo-vylova-ryby-v-abkhazii--1042739854.html

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