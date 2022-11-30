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Вырубку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии
Вырубку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии
Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства Абхазии, Госуправление по экологии, Министерство внутренних дел и... 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T11:52+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о запрете заготовки елей и пихт к Новому году, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы.Государственному управлению лесного хозяйства Абхазии, Государственному комитету по экологии, Министерству внутренних дел поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации.В отношении нарушителей будут предприняты меры, предусмотренные законодательством Абхазии.Согласно распоряжению, администрациям районов и Сухума рекомендовано использовать искусственные елки для проведения новогодних праздников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-novogodnie-prazdniki-ozhidaetsya-v-kontse-noyabrya-1042249981.html
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Вырубку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии

11:52 30.11.2022 (обновлено: 12:00 30.11.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукПервый снег в столице Абхазии
Первый снег в столице Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства Абхазии, Госуправление по экологии, Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о запрете заготовки елей и пихт к Новому году, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы.
Государственному управлению лесного хозяйства Абхазии, Государственному комитету по экологии, Министерству внутренних дел поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации.
В отношении нарушителей будут предприняты меры, предусмотренные законодательством Абхазии.
Согласно распоряжению, администрациям районов и Сухума рекомендовано использовать искусственные елки для проведения новогодних праздников.
Новогодние украшения Сухумской елки - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2022
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