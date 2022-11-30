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Кабмин изменил условия аренды пансионата "Литфонд" в Пицунде
Кабмин изменил условия аренды пансионата "Литфонд" в Пицунде
Кабинет министров разрешил арендатору произвести демонтаж пирса, пляжного корпуса и спортзала на арендованном земельном участке на территории объекта. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T13:51+0300
2022-11-30T13:51+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в среду, 30 ноября, внес изменения в условия аренды дома отдыха "Дом творчества имени Д. Гулиа" в Пицунде ("Литфонд" - прим.)Согласно решению правительства, Госкомимущество внесет изменения в договор аренды дома отдыха, подписанный между комитетом и ООО "Ассоциация предприятий Минатома".Согласно изменениям, на арендованном земельном участке арендатор сможет произвести демонтаж пирса, пляжного корпуса и спортзала.Также по согласованию с арендодателем, УКС и Министерством культуры Абхазии на месте демонтированных объектов будет построен новый пляжный корпус и пирс, а также лечебно-оздоровительный комплекс.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/semietazhnyy-meditsinskiy-tsentr-planiruyut-postroit-na-territorii-pansionata-litfond-1042773327.html
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абхазия, новости, кабинет министров абхазии
Кабмин изменил условия аренды пансионата "Литфонд" в Пицунде
13:51 30.11.2022 (обновлено: 14:05 30.11.2022)
Кабинет министров разрешил арендатору произвести демонтаж пирса, пляжного корпуса и спортзала на арендованном земельном участке на территории объекта.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в среду, 30 ноября, внес изменения в условия аренды дома отдыха "Дом творчества имени Д. Гулиа" в Пицунде ("Литфонд" - прим.)
Согласно решению правительства, Госкомимущество внесет изменения в договор аренды дома отдыха, подписанный между комитетом и ООО "Ассоциация предприятий Минатома".
Согласно изменениям, на арендованном земельном участке арендатор сможет произвести демонтаж пирса, пляжного корпуса и спортзала.
Также по согласованию с арендодателем, УКС и Министерством культуры Абхазии на месте демонтированных объектов будет построен новый пляжный корпус и пирс, а также лечебно-оздоровительный комплекс.