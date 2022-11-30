https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-izmenil-usloviya-arendy-pansionata-litfond-v-pitsunde-1042887209.html

Кабмин изменил условия аренды пансионата "Литфонд" в Пицунде

Кабмин изменил условия аренды пансионата "Литфонд" в Пицунде

Кабинет министров разрешил арендатору произвести демонтаж пирса, пляжного корпуса и спортзала на арендованном земельном участке на территории объекта. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T13:51+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в среду, 30 ноября, внес изменения в условия аренды дома отдыха "Дом творчества имени Д. Гулиа" в Пицунде ("Литфонд" - прим.)Согласно решению правительства, Госкомимущество внесет изменения в договор аренды дома отдыха, подписанный между комитетом и ООО "Ассоциация предприятий Минатома".Согласно изменениям, на арендованном земельном участке арендатор сможет произвести демонтаж пирса, пляжного корпуса и спортзала.Также по согласованию с арендодателем, УКС и Министерством культуры Абхазии на месте демонтированных объектов будет построен новый пляжный корпус и пирс, а также лечебно-оздоровительный комплекс.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/semietazhnyy-meditsinskiy-tsentr-planiruyut-postroit-na-territorii-pansionata-litfond-1042773327.html

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