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Кабмин принял программу сотрудничества Абхазии и России в области культуры
Кабмин принял программу сотрудничества Абхазии и России в области культуры
Документ принят в соответствии с указом президента Абхазии от 2021 года "Об утверждении положения о подготовке и подписании международных актов Республики... 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T15:29+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял проект программы сотрудничества между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры России на 2023-2025 годы.Программа, в частности, предполагает создание благоприятных условий для развития сотрудничества в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного и театрального искусства, народных промыслов, сохранения объектов историко-культурного наследия.Кроме того, стороны будут способствовать установлению прямых контактов между музыкальными учреждениями и концертными организациями, обмену исполнителями, музыкальными коллективами и специалистами.Также Абхазия и Россия будут поощрять взаимное участие абхазских и российских исполнителей и коллективов в международных музыкальных фестивалях, конкурсах и традиционных музыкальных мероприятиях, проводимых на территориях государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/minkult-abkhazii-i-rossiyskiy-knizhnyy-soyuz-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-1042061993.html
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Кабмин принял программу сотрудничества Абхазии и России в области культуры
15:29 30.11.2022 (обновлено: 15:32 30.11.2022)
Документ принят в соответствии с указом президента Абхазии от 2021 года "Об утверждении положения о подготовке и подписании международных актов Республики Абхазия, не являющихся международными договорами".
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял проект программы сотрудничества между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры России на 2023-2025 годы.
Программа, в частности, предполагает создание благоприятных условий для развития сотрудничества в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного и театрального искусства, народных промыслов, сохранения объектов историко-культурного наследия.
Кроме того, стороны будут способствовать установлению прямых контактов между музыкальными учреждениями и концертными организациями, обмену исполнителями, музыкальными коллективами и специалистами.
Также Абхазия и Россия будут поощрять взаимное участие абхазских и российских исполнителей и коллективов в международных музыкальных фестивалях, конкурсах и традиционных музыкальных мероприятиях, проводимых на территориях государств.