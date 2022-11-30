https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-prinyal-reshenie-ob-uvelichenii-sotsvyplat-za-rozhdenie-detey-1042883494.html

Кабмин принял решение об увеличении соцвыплат за рождение детей

Кабмин принял решение об увеличении соцвыплат за рождение детей

Правительство Абхазии приняло постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Кабинета министров в сфере социального страхования. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об увеличении соцвыплат с начала 2023 года.Согласно документу, пособие на период отпуска по уходу за ребенком вырастет с трех до семи тысяч рублей до достижения ребенком полуторогодовалого возраста. Если ранее за рождение двойни фонд выплачивал ту же сумму, как за рождение одного, то с 2023 года за каждого ребенка будет положена отдельная выплата. Единовременная выплата работающим родителям за рождение ребенка увеличится с 13 до 22 тысяч рублей, для неработающих родителей – с 10,2 тысячи до 17 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/takie-obstoyatelstva-bebiya-o-povyshenii-sotsvyplat-v-abkhazii--1042398190.html

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