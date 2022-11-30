https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/pamyat-adgura-inal-ipa-pochtili-v-muzee-boevoy-slavy-v-sukhume-1042896375.html

Память Адгура Инал-Ипа почтили в Музее боевой славы в Сухуме

Память Адгура Инал-Ипа почтили в Музее боевой славы в Сухуме

Кандидату технических наук, участнику Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, посмертно награжденному орденом Леона Адгуру Инал-Ипа 30 сентября... 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T19:16+0300

2022-11-30T19:16+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Музее Боевой славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме организовали экспозицию в честь 70-летия абхазского ученого Адгура Инал-Ипа, погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии."Читая материалы об Адгуре Инал-Ипа, углубляясь в его короткий, но содержательный жизненный путь, вспоминая его творческие молодые годы, мы иной раз с трудом сдерживали слезы. Терзали мысли о том, сколько же он мог бы сделать полезного для страны, если бы не было войны. Почему никому из нас не пришло в голову уберечь его, остановить, сохранить, но мы понимаем, что это было невозможно, потому, что он, как и все, любил свою Родину", - сказала директор Музея боевой Славы Мзия Бейя.Друг и соратник Адгура Инал-Ипа Ахра Бжания сказал, что ни один народ не выстоял бы в годы испытаний, если бы за решение общих задач не брались выдающиеся единицы общества. "Когда таких людей нет, это плохо. Но если они есть, даже многократно превосходящий вас противник ничего не сможет сделать, потому, что у вас есть каркас, кристаллическая решетка, которую невозможно разрушить. Именно к таким людям, людям, формирующим невидимый каркас общества, по моему глубокому убеждению следует отнести Адгура Шалвовича Инал-Ипа", - сказал он.Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия поблагодарил всех присутствующих и поделился воспоминаниями об Адгуре Инал-ипа."Когда мы все были в Гудауте, я выступал и говорил о том, что я не прошу какого-то снисхождения к моим студентам и преподавателям. Но по возможности просил каждого командира: "Берегите талантливых людей, которых мы можем потерять, потому что они впереди всех бегут". Я помню, что тогда назвал Адгура и сказал, чтобы его уберегли, но случилось так, что 18 сентября он погиб в районе Михайловского кладбища", - рассказал Гварамия.Адгур Инал-Ипа родился 30 ноября 1952 года в Сухуме, в семье известных ученых Шалвы Инал-Ипа и Миры Хотелашвили.В 1976 году он окончил физический факультет Тбилисского государственного университета. В том же году начал работать в Сухумском физико-техническом институте в должности инженера-физика, а затем в Абхазском государственном университете на физико-математическом факультете.В 1987 году окончил аспирантуру в Институте космических исследований Академии наук СССР в Москве. Там же в 1991 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Лабораторное моделирование дистанционного ионного зондирования поверхности Фобоса".Эксперименты, над подготовкой и проведением которых работал Адгур Инал-Ипа, предназначались для получения новых данных, необходимых для более глубокого понимания процессов происхождения Солнечной системы. Адгур Инал-Ипа - автор 17 опубликованных научных работ.В ходе июльской военной операции 1993 года группа Адгура Инал-Ипа в составе ВМФ Абхазии осуществляла боевое прикрытие высадки морского десанта в селе Тамыш.Адгур Инал-Ипа погиб 18 сентября 1993 года во время освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии. За заслуги перед Отечеством в военный период, создание оружия, усилившего обороноспособность Абхазии и участие в боевых действиях на Гумистинском и Восточном фронтах Адгур Инал-Ипа был посмертно награжден высшей государственной наградой - орденом Леона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190918/Bzhaniya-ob-Adgure-Inal-Ipa-reshimost-i-muzhestvo-v-nem-sochetalis-s-intellektom--1028441083.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190918/Uchenyy-i-besstrashnyy-voin-vspominaya-Adgura-Inal-Ipa-1028442969.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/uvertyura-pobedy-nachalo-iyulskoy-nastupatelnoy-operatsii-v-abkhazii-1039973494.html

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