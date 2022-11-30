https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/poyuschaya-strana-kontsert-sozvezdie-talantov-proshel-v-sukhume-1042898764.html

Настоящий звездопад: концерт "Созвездие талантов" прошел в Сухуме

Настоящий звездопад: концерт "Созвездие талантов" прошел в Сухуме

В отчетном концерте приняли участие лауреаты и дипломанты республиканских фестивалей и конкурсов, организованных Центром народного творчества. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T20:58+0300

2022-11-30T20:58+0300

2022-11-30T21:12+0300

в абхазии

абхазия

музыка

новости

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1e/1042895467_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5a0f2a5c10f8b614419304eb65d72456.jpg

СУХУМ, 30 нояб - Sputnik. Отчетный концерт “Созвездие талантов”, организованный Республиканским центром народного творчества имени Ивана Кортуа, прошел в Абхазской государственной филармонии в Сухуме в среду, 30 ноября.В нем приняли участие лауреаты и дипломанты республиканских фестивалей и конкурсов, организованных Центром народного творчества. По словам главы центра Нури Кварчия, организация отчетных концертов стала доброй традицией. Всего же в течение года проводится до десяти музыкальных фестивалей и конкурсов."Среди них есть конкурс абхазской эстрадной песни, фестиваль фольклорной музыки "Райда", различные конкурсы, фестиваль исполнителей авторской-бардовской песни и другие. На отчетный концерт мы пригласили тех, кто отличился на этих мероприятиях. Такие концерты особенно воодушевляют юные таланты", - рассказал он.Кварчия отметил, что два года пандемии и связанные с ней запреты и ограничения сказались на подготовке групп, особенно танцевальных ансамблей, членам которых было необходимо репетировать вместе. Но, несмотря на это, “народное творчество в Абхазии живет и развивается”. По наблюдениям Кварчия, среди молодежи наибольшей популярностью пользуются народные танцы и песни.Каждое выступление зрители встречали бурными аплодисментами. Особо отличившихся исполнителей наградили грамотами, медалями и памятными подарками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/pervyy-etnograficheskiy-khor-abkhazii-kak-sozdavalsya-kulturnyy-ochag-1041660416.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, музыка, новости, сухум