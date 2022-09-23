https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/pervyy-etnograficheskiy-khor-abkhazii-kak-sozdavalsya-kulturnyy-ochag-1041660416.html

Первый этнографический хор Абхазии: как создавался культурный очаг

Первый этнографический хор Абхазии: как создавался культурный очаг

23 сентября 1914 года состоялся первый концерт хора, исполнявшего абхазские народные песни под руководством Дзуку Лолуа. Традиции массового песнопения... 23.09.2022, Sputnik Абхазия

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23 сентября 1914 года состоялся первый концерт хора, исполнявшего абхазские народные песни под руководством Дзуку Лолуа. Традиции массового песнопения позволили впервые в истории Абхазии создать из лучших певцов страны хоровой коллектив из 80 человек.Сведений о том, в каком месте Сухума состоялся первый концерт этнографического хора не сохранилось, однако это событие стало знаковым для культурной жизни в Абхазии.Бадрак Авидзба, SputnikСоздание хораСоздателем первого этнографического хора Абхазии стал родившийся в западной Грузии Дзуку Лолуа. В 1891 году он прошел курсы духовного пения. Затем его отправили в Кутаиси, в Духовное училище, и пророчили в священники, но духовная карьера его мало привлекала. В 1897 году Дзуку Лолуа организовал хор народной песни, в репертуар которого наряду с народными вошли и песни революционного содержания.Включение в репертуар песен о революции обернулось для Лолуа арестом. Отсидев год, он вышел на свободу и в 1903 году приехал в Сухум с целью создания народного хора. Его стремление поддержали общественные деятели республики."Для участия в хоре было отобрано 80 человек. Это были учителя, мастеровые, портовые рабочие, учащиеся. Репетиции проходили каждый вечер и, чувствуя редкостный талант своего руководителя, участники хора прониклись к нему особым уважением", - отмечает в книге "Музыка и жизнь" музыковед Аида Ашхаруа.Известный писатель и драматург Михаил Лакербай в своей книге "Очерки истории театрального искусства" рассказывает о первом народном хоре, выступавшем в Сухуме в 1914 году под руководством хормейстера Дзуку Лолуа.В книге искусствоведа Инны Хашба "Исследования и материалы. Из научного наследия" говорится, что создание первого хора в Сухуме способствовало развитию хорового творчества в других районах Абхазии."Еще до установления советской власти был организован абхазо-грузинский хор под управлением знатока народного творчества Дзуку Лолуа, который послужил стимулирующим началом для возникновения народных хоров в других городах и селах Абхазии. Так, в августе 1919 года в Очамчыре был организован хор под управлением одного из лучших участников абхазо-грузинского хора Кирилла Пачкория, при клубе Совпрофа Абхазии в Сухуми существовал хор", - отмечала Хашба.С установлением советской власти хоровые кружки были организованы во всех районах республики. 5 декабря 1923 года на совещании Наркомпроса Абхазии обсуждался вопрос об организации и комплектовании национального народного хора. Было решено привлечь к участию в хоре знатоков народной песни из деревни.Прообраз ансамбля песни и танцаПо словам пианистки, Народной артистки Абхазии Аллы Отырба, первый этнографический хор Абхазии не просто выступал по случаю какого-то праздника, а репетировал на регулярной основе и выступал с концертами."Хоровое пение в Абхазии всегда было популярным, люди собирались по какому-то поводу и исполняли песни. Этнографический хор стал прообразом нашего будущего ансамбля народной песни и танца", - отметила она.Народные песни в исполнении первого этнографического хора Абхазии сопровождались либо какими-то инсценировками, либо переходили в пляс, сказала Отырба."Песню иллюстрировали каким-то драматургическим действием. Впоследствии это делалось даже с привлечением режиссера", - заметила музыкант.В 1930 году с созданием Абхазского музыкального техникума было положено начало профессиональному музыкальному образованию. Многие из тех, кто поступил в техникум, уже участвовали в хоре."Это было важно, потому что уже потом народные песни исполняли люди, получившие профессиональное музыкальное образование", - подчеркнула Алла Отырба.Начиная с 1930 по 1939 годы, первый абхазский хор входил в этнографический сектор Абхазского музыкального техникума.

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