https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-1-dekabrya-1042895103.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с теплыми массами воздуха. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T18:39+0300
2022-11-30T18:39+0300
2022-11-30T18:39+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1e/1031379082_0:125:1333:875_1920x0_80_0_0_b571fdbd7211b1c7121a977db154ff98.jpg
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. В первый день зимы в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1e/1031379082_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_672d1ee0adb3b580b9074fdd03f2f4e9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. В первый день зимы в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.