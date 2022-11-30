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Совет Федерации одобрил соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии
Совет Федерации одобрил соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии
Ранее, 22 ноября, соглашение было ратифицировано нижней палатой российского Федерального Собрания - Государственной Думой. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T16:36+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Совет Федерации на заседании 30 ноября ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии в реализации программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, сообщает РИА Новости.В первую очередь соглашение коснется поддержки разных отраслей экономики, развития системы кредитования, создания системы налогового администрирования и финансирования социальных расходных обязательств российской стороны.Документ был подписан 4 августа 2022 года. Со стороны Абхазии подпись поставила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, со стороны России – глава Минэкономразвития Максим Решетников. В соответствии с решениями совместной межправительственной комиссии, средства программы могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ и на другие расходы.Аналогичное соглашение Россия подписала и с Южной Осетией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/gosduma-ratifitsirovala-soglashenie-o-sodeystvii-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii--1042746955.html
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новости, абхазия, россия, совет федерации рф
Совет Федерации одобрил соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии
16:36 30.11.2022 (обновлено: 16:58 30.11.2022)
Ранее, 22 ноября, соглашение было ратифицировано нижней палатой российского Федерального Собрания - Государственной Думой.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik.
Совет Федерации на заседании 30 ноября ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии в реализации программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, сообщает РИА Новости
.
Цель документа – оказание со стороны России всесторонней поддержки восстановлению экономики Абхазии и повышение уровня жизни жителей республики.
В первую очередь соглашение коснется поддержки разных отраслей экономики, развития системы кредитования, создания системы налогового администрирования и финансирования социальных расходных обязательств российской стороны.
Документ был подписан 4 августа 2022 года. Со стороны Абхазии подпись поставила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, со стороны России – глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В соответствии с решениями совместной межправительственной комиссии, средства программы могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ и на другие расходы.
Аналогичное соглашение Россия подписала и с Южной Осетией.