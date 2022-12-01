https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-2-dekabrya-1042915567.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии обширного холодного антициклона с севера. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T19:50+0300

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2022-12-01T19:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. В пятницу, 2 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и в первой половине дня преимущественно без осадков, из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления ближе к вечеру возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии