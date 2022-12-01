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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии обширного холодного антициклона с севера. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T19:50+0300
2022-12-01T19:50+0300
2022-12-01T19:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. В пятницу, 2 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и в первой половине дня преимущественно без осадков, из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления ближе к вечеру возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии обширного холодного антициклона с севера.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. В пятницу, 2 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и в первой половине дня преимущественно без осадков, из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления ближе к вечеру возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.