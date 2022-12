https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/svo-perspektivy-krupnogo-nastupleniya-vooruzhennykh-sil-rossii-1042916361.html

СВО: перспективы крупного наступления Вооруженных сил России

СВО: перспективы крупного наступления Вооруженных сил России

Достижение целей российской специальной военной операции – демилитаризации и денацификации Украины – предполагает неизбежность стратегической наступательной... 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T20:40+0300

2022-12-01T20:40+0300

2022-12-01T20:40+0300

политика

украина

сша

россия

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/04/1041894501_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4dc8b31eeeb32af88a40722edc557e61.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательВ боевых уставах многих стран наступление значится основным видом военных действий для разгрома формирований противника, уничтожения его живой силы и вооружений, овладения важными оборонительными районами, рубежами и объектами. Западные разведки мучаются вопросом: когда? Россия непредсказуема.Отставной американский генерал Марк Хертлинг 30 ноября критически оценил "чрезмерный оптимизм" киевского режима после "взятия Херсона", предсказал новую, затяжную фазу военных действий и провел исторические параллели. Которые не в пользу коллективного Запада.Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Российская армия начнет крупную наступательную операцию на всей линии боевого соприкосновения в период с 10 по 19 декабря, когда подмерзнет земля и появится возможность эффективнее использовать бронетехнику, самоходную артиллерию. Макгрегор также констатировал, что ВСУ несут огромные потери в сложившейся обстановке доминирования войск РФ.Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус рассказал о вероятности ядерной войны вследствие серьезных ошибок президента США Джо Байдена. Возможно, Армагеддона удастся избежать, хотя Америка и Европа в равной степени спешат разрушить мир.Британская военная разведка оценила массированные удары высокоточным оружием (с 10 октября) по системе военного управления – объектам энергетики, логистики и связи Украины как развитие стратегической воздушной наступательной операции ВС России. Ракетные удары серьезно затруднили переброску по железной дороге резервов, техники и боеприпасов, остановили производство и ремонт вооружений ВСУ. "Партнеры", добро пожаловать в многополярный мир!"Бахмутская мясорубка"Российские войска в Донбассе к началу декабря значительно продвинулись вперед на Артемовском (Бахмутском) направлении, и взяли под огневой контроль все основные дороги по периметру Бахмутского укрепрайона ВСУ. Негативный для киевского режима сценарий американского генерала Уэсли Кларка становится реальностью – артиллерийский огневой вал и жесткие атаки отрядов ЧВК "Вагнер" приближают освобождение Артемовска, "бахмутская мясорубка" ежесуточно перемалывает сотни украинских военнослужащих. Неслучайно газета The New York Times назвала этот город "кровавым водоворотом" и "сценой из Первой мировой войны".Осенние попытки ВСУ перехватить инициативу в ходе спецоперации сошли на нет. Вооруженные силы России сегодня доминируют по всей линии боевого соприкосновения. Наиболее горячие участки – Артемовск, Авдеевка, Соледар, Марьинка, Угледар. По информации Минобороны РФ, на Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск 30 ноября освобождены населенные пункты Белогоровка, Перше Травня и Андреевка.Только за минувшие сутки на Донецком, Купянском и Красно-Лиманском и других направлениях уничтожены 9 танков, 18 боевых бронированных машин, 5 беспилотников ВСУ, а также одна из 12 американских РСЗО HIMARS – вместе с экипажем и боекомплектом.Авторитетный американский журнал The American Conservative в конце ноября предупредил, что новые силы России на Западном стратегическом направлении имеют мало общего с группировкой СВО от 24 февраля: "540 000 российских военнослужащих… Силы продолжают расти, и включают 1000 систем реактивной артиллерии, тысячи тактических баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, 5000 боевых бронированных машин, в том числе 1500 танков, сотни пилотируемых бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов".С другой стороны, по данным 19FortyFive, в арсеналах НАТО оказалось недостаточно оружия и боеприпасов для ведения длительного прокси-конфликта в интенсивном темпе. Большая часть западных артиллерийских систем на Украинском ТВД быстро износилась. Дефицит артиллерийских снарядов советского образца (калибра 152 мм) ВСУ ощутили в сентябре, а в декабре российская артиллерия в районе Артемовска (Бахмута) получила как минимум восьмикратное огневое превосходство. Причем российские расчеты артустановок снарядов не экономят, "стреляют вагонами". Как и в прежние войны, артиллерия стала "богом СВО", до совершенства отработанный войсками РФ ракетно-артиллерийский огневой вал в интеграции с современными средствами разведки позволяет осуществлять демилитаризацию Украины очень эффективно. И дистанционно, чтобы беречь личный состав.Дежурные заявления Зеленского о неких "мощных контрмерах" ВСУ выглядят совершенно нереалистичными. Возможности американского ВПК, опустевшие арсеналы и уязвимость НАТО – не позволяют киевскому режиму надеяться на западное "чудо-оружие" или на прямой военный конфликт США с Россией. К примеру, Пентагон 30 ноября заказал для Украины зенитные ракетные комплексы NASAMS на сумму более 1,21 млрд долларов. В дополнение к восьми ранее поставленным комплексам, которые на Украинском ТВД погоды не делают. А главное, ВСУ смогут получить эти ЗРК не ранее 28 ноября 2025 года. Украинское воздушное пространство к тому времени может просто исчезнуть, вместе с экспериментальной украинской государственностью. Мобилизационные резервы ВСУ не бесконечны.По данным Еврокомиссии, за девять месяцев российской СВО киевский режим потерял убитыми более 100 тысяч военнослужащих. То есть, за интересы США на Украинском ТВД гибнут в среднем более 11 тысяч солдат ВСУ в месяц. Разумеется, декларированное Соединенными Штатами "значительное расширение подготовки украинских сил" на военной базе в Германии (2500 человек в месяц) безвозвратных потерь ВСУ не компенсирует. Даже с учетом подготовки специалистов ВСУ в Британии – 10 тысяч человек за четыре месяца и в других странах НАТО – 12 тысяч военнослужащих за два года. Киевский режим и коллективный Запад заведомо обречены на поражение и выполнение справедливых требований и условий России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/pvo-ukrainy-oruzheynyy-sabotazh-ssha-i-nato-1042898908.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/svo-rossii-i-pvo-ukrainy-pochemu-goryat-doma-v-kieve-1042791633.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/lavrov-nato-vernulas-k-prioritetam-kholodnoy-voyny-1042904719.html

украина

сша

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

политика, украина, сша, россия, аналитика