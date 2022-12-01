https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/tranzit-vozmozhnostey-kak-izmenilas-rabota-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-1042908715.html

Транзит возможностей: как изменилась работа "Абхазской железной дороги"

Транзит возможностей: как изменилась работа "Абхазской железной дороги"

С началом специальной военной операции России действовавшие логистические цепочки поставок товаров в те или иные страны изменились. На этом фоне возросла... 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T15:25+0300

2022-12-01T15:25+0300

2022-12-01T15:25+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

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уголь

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О том, как изменилась работа "Абхазской железной дороги", что делают в компании для улучшения показателей и какие планы на следующий год, рассказал в эфире радио Sputnik помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши.SputnikВ этом году нагрузки на сети "Абхазской железной дороги существенно увеличились. Это связано с геополитической ситуацией и изменением логистических цепочек, отмечает помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши.Увеличился спрос на перевозку угля, который из России транзитом перевозится через Абхазию.В среднем в месяц через Абхазию отправляется около 1200 вагонов, это 80-90 тысяч тонн угля.Сейчас в РУП "Абхазская железная дорога" работают над расширением перечня транзитных товаров. По словам Хазириши, есть заявки на перевозку шпата полевого и удобрений.В скором времени через Абхазию поедут и полносоставные контейнерные поезда из Центральной России.Проблемы расширенияУвеличению нагрузок на линиях АЖД способствовали и ремонтно-восстановительные работы сети, которые ведутся с прошлого года. На эти цели компания потратила более 100 млн руб.Сейчас в РУП "Абхазская железная дорога" обновляют локомотивы, тепловозы и электровозы. По словам Октая Хазириши, это решит проблемы с тяговыми ограничениями.Однако пока еще остаются другие проблемы. В первую очередь, это состояние мостов в Кодоре, Тамыше и Тоумыще. Они были подорваны во время Отечественной войны народа Абхазии. После их восстановили. Но сейчас требуется ремонт этих мостов. По словам Хазириши, ремонтировать их будут уже в следующем году.Другая проблема не зависит от АЖД. Это ограничения по портовой инфраструктуре. Хазириши добавил, что портам также нужны инвестиции для приобретения более мощной погрузочной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/azhd-otchitalas-o-prodelannoy-na-putyakh-rabote-1041675871.html

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