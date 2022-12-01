https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/tranzit-vozmozhnostey-kak-izmenilas-rabota-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-1042908715.html
Транзит возможностей: как изменилась работа "Абхазской железной дороги"
Транзит возможностей: как изменилась работа "Абхазской железной дороги"
С началом специальной военной операции России действовавшие логистические цепочки поставок товаров в те или иные страны изменились. На этом фоне возросла... 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T15:25+0300
2022-12-01T15:25+0300
2022-12-01T15:25+0300
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абхазская железная дорога
абхазия
россия
уголь
экономика
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О том, как изменилась работа "Абхазской железной дороги", что делают в компании для улучшения показателей и какие планы на следующий год, рассказал в эфире радио Sputnik помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши.SputnikВ этом году нагрузки на сети "Абхазской железной дороги существенно увеличились. Это связано с геополитической ситуацией и изменением логистических цепочек, отмечает помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши.Увеличился спрос на перевозку угля, который из России транзитом перевозится через Абхазию.В среднем в месяц через Абхазию отправляется около 1200 вагонов, это 80-90 тысяч тонн угля.Сейчас в РУП "Абхазская железная дорога" работают над расширением перечня транзитных товаров. По словам Хазириши, есть заявки на перевозку шпата полевого и удобрений.В скором времени через Абхазию поедут и полносоставные контейнерные поезда из Центральной России.Проблемы расширенияУвеличению нагрузок на линиях АЖД способствовали и ремонтно-восстановительные работы сети, которые ведутся с прошлого года. На эти цели компания потратила более 100 млн руб.Сейчас в РУП "Абхазская железная дорога" обновляют локомотивы, тепловозы и электровозы. По словам Октая Хазириши, это решит проблемы с тяговыми ограничениями.Однако пока еще остаются другие проблемы. В первую очередь, это состояние мостов в Кодоре, Тамыше и Тоумыще. Они были подорваны во время Отечественной войны народа Абхазии. После их восстановили. Но сейчас требуется ремонт этих мостов. По словам Хазириши, ремонтировать их будут уже в следующем году.Другая проблема не зависит от АЖД. Это ограничения по портовой инфраструктуре. Хазириши добавил, что портам также нужны инвестиции для приобретения более мощной погрузочной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/azhd-otchitalas-o-prodelannoy-na-putyakh-rabote-1041675871.html
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абхазская железная дорога, абхазия, россия, уголь, экономика
абхазская железная дорога, абхазия, россия, уголь, экономика
Транзит возможностей: как изменилась работа "Абхазской железной дороги"
С началом специальной военной операции России действовавшие логистические цепочки поставок товаров в те или иные страны изменились. На этом фоне возросла востребованность транспортных узлов Абхазии.
О том, как изменилась работа "Абхазской железной дороги", что делают в компании для улучшения показателей и какие планы на следующий год, рассказал в эфире радио Sputnik помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши.
В этом году нагрузки на сети "Абхазской железной дороги существенно увеличились. Это связано с геополитической ситуацией и изменением логистических цепочек, отмечает помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши.
Увеличился спрос на перевозку угля, который из России транзитом перевозится через Абхазию.
"Основной транзитный товар сейчас – уголь. В связи с тем, что цена его в последний год на мировых рынках увеличилась в несколько раз, увеличился и спрос. Сыграли роль ограничения по транссибирской магистрали, по БАМу на движение угля в восточном направлении. Продавцы угля пытаются найти логистические возможности по его перевалке. У нас есть заявка на перевозку угля. Наша задача со станции Веселое доставить его в морпорт Очамчыра", – поясняет Хазириши.
В среднем в месяц через Абхазию отправляется около 1200 вагонов, это 80-90 тысяч тонн угля.
Сейчас в РУП "Абхазская железная дорога" работают над расширением перечня транзитных товаров. По словам Хазириши, есть заявки на перевозку шпата полевого и удобрений.
В скором времени через Абхазию поедут и полносоставные контейнерные поезда из Центральной России.
Проблемы расширения
Увеличению нагрузок на линиях АЖД способствовали и ремонтно-восстановительные работы сети, которые ведутся с прошлого года. На эти цели компания потратила более 100 млн руб.
Сейчас в РУП "Абхазская железная дорога" обновляют локомотивы, тепловозы и электровозы. По словам Октая Хазириши, это решит проблемы с тяговыми ограничениями.
"В прошлые годы были тяговые ограничения, не хватало локомотивов. Мы приобрели локомотивы, первые два локомотива из шести уже едут. Также ожидаем магистральные локомотивы, три тепловоза и три электровоза. Это мощные машины, по нашему профилю они могут до 70 вагонов возводить, но у нас здесь ограничения по длине поезда – 57 вагонов. Одним словом нам это хватит за глаза. Мы будем обеспечены. Вопрос с тягой, проблемный все эти годы, уже будет снят", – подчеркнул Хазириши.
Однако пока еще остаются другие проблемы. В первую очередь, это состояние мостов в Кодоре, Тамыше и Тоумыще. Они были подорваны во время Отечественной войны народа Абхазии. После их восстановили. Но сейчас требуется ремонт этих мостов. По словам Хазириши, ремонтировать их будут уже в следующем году.
Другая проблема не зависит от АЖД. Это ограничения по портовой инфраструктуре. Хазириши добавил, что портам также нужны инвестиции для приобретения более мощной погрузочной техники.