https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/vecher-pamyati-abkhazskoy-poetessy-saidy-delba-proshel-v-gudaute-1042916093.html

Вечер памяти абхазской поэтессы Саиды Делба прошел в Гудауте

Вечер памяти абхазской поэтессы Саиды Делба прошел в Гудауте

Поэтесса Саида Делба погибла во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в возрасте 27 лет 30 декабря 1992 года. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

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ГУДАУТА, 1 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Вечер памяти абхазской поэтессы Саиды Делба прошел в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в четверг, 1 декабря.Саида Делба была участницей войны против грузинских захватчиков и в декабре 1992 года она погибла от огнестрельного ранения в живот, которое 27-летняя девушка получила в ходе неудачной освободительной операции в районе села Меркула.В Гудаутском музее открыли выставку архивных фотографий, которая состоит из 52 снимков с Делба в разные периоды ее жизни – детство, школьные годы, студенчество, на работе, на досуге и в годы войны.Директор музея Гугуца Джикирба подчеркнула, что как только Саида Делба достигла осознанного возраста, она не переставала думать об Абхазии, о ее народе и боли, которую абхазы испытывали. Особое тепло она испытывала к репатриантам, находящимся за пределами Абхазии, и надеялась, что соотечественники когда-нибудь вернутся на родину.Она также добавила, что Саида Делба всегда тонко чувствовала проблемы в стране и одна из первых прогнозировала начало войны. Поэтесса в своих трудах и во время выступлений на разных уровнях не раз затрагивала тему угрозы исчезновения абхазского языка, что приведет к потере государственности.После окончания факультета журналистики в одном из Московских вузов, Делба вернулась в Абхазию и запустила газету "Аублаа". Сегодня сохранилось всего пять выпусков этой газеты.Саида Делба чуть больше года успела поработать в школе поселка Тванаархук Гудаутского района, один из классов которого носит ее имя. На памятном вечере присутствовал член Совета старейшин этого села Анатолий Тванба. Он рассказал о том, что благодаря Делба удалось наладить тесное сотрудничество с ткуарчалской сердней школой №5, которую она окончила.Руководитель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу поблагодарил организаторов события за труд и отметил, что уже после окончания войны вышли в свет несколько книг Саиды Делба, и одна из них была удостоена премии имени Дмитрия Гулиа.По мнению Абхазоу, этот факт говорит о том, что у Саиды Делба могло быть большое и успешное будущее. Несмотря на то, что она слишком рано ушла из жизни, Делба сумела оставить после себя большое творческие наследие.Замглавы администрации Гудаутского района Авидзба Валерий признался, что ему непросто говорить о такой личности, как Саида Делба, но у него нет сомнений в том, что без таких патриотов своей страны и отважных бойцов, выиграть войну с Грузией было бы крайне тяжело.Стихотворения Саиды Делба никого не могли оставить равнодушным. Каждый, кто хоть раз их слышал или же с ней пообщался, проникался сопереживанием к абхазскому народу и мог прочувствовать всю его боль, сказал Заслуженный деятель культуры Абхазии, поэт Анатолий Лагулаа.Саида Делба также входила в Союз молодежи Гудаутского района, где с ней познакомился Бастакуа Агрба. Он вспомнил, как Делба никогда не скупилась на похвалу и не скрывала своего восхищения грамотной молодежью, старалась их воодушевить и поддерживать."Она писала острые и, порой, сложные статьи. Саида могла использовать в своих работах изречения выдающихся философов, и далеко не всем они были понятны. Ей посоветовали упростить свои статьи, но ответила, что долг журналиста повышать уровень образования читателей, а не принижать", - поделился Агрба.Поэтесса Гунда Сакания уверена, что Саиде Делба к своим 27 годам удалось успеть сделать столько, что многие не сумели бы выполнить и за тысячу лет, но при этом она с сожалением сказала, что общество не успело отдать ей должное при жизни.Человеком, который дал крылья абхазской поэзии, назвал Саиду Делба директор Тванаархукской школы Джуми Гумба и добавил, что этот памятный вечер наполнен одновременно скорбью и теплом. Он также передал Гудаутскому музею диплом Саиды Делба об окончании учебы.Близкая подруга поэтессы Алина Ачба едва сдерживала слезы, говоря о Саиде Делба. По ее рассказу, Делба посвятила всю себя своей стране, людям и отдала за них жизнь."Но мы должны быть достойны этих жертв. Для этого наши защитники сложили свои головы в столь молодом возрасте. Все ораторы сегодня уже сказали о том, что нужно поставить памятник в честь Саиды, который напомнил бы о ее жизни. В каждом городе нужно назвать хотя бы одну улицу в ее честь, выставить ее работы в литературном музее", - сказала Ачба и добавила, что в обязательном порядке нужно привести в порядок могилу Делба в Ткуарчале.Начальник отдела образования Гудаутского района Адгур Харазия считает, что Саида Делба оставила немало трудов, по которым все желающие могут узнать больше о ней, ее творчестве и судьбе. Он отметил, что запланирован еще ряд мероприятий, посвященных абхазской поэтессе с трагической судьбой.После того, как Делба была ранена, ее прооперировали в Ткуарчалской больнице. По рассказу Джикирба, со слов ученого Лесика Саманба, за мгновения до смерти Саида Делба приоткрыла глаза и сказала, что увидела развивающийся абхазский флаг и это предзнаменование победы для народа Абхазии.Ученики школы поселка Тванаархук прочитали несколько стихотворений Саиды Делба. Также стихотворение Саиде Делба посвятила журналист Кама Бутба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20171130/saida-delba-stixi-v-stol-i-prorochestva-1022532281.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200727/Zavyalova-o-Saide-Delba-ey-bylo-ne-mesto-na-voyne-no-ona-khotela-vse-uvidet--1030627628.html

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