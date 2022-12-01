Вечер памяти абхазской поэтессы Саиды Делба прошел в Гудауте
© Фото : предоставлено Дмитрием ГабелияСаида Делба
© Фото : предоставлено Дмитрием Габелия
Поэтесса Саида Делба погибла во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в возрасте 27 лет 30 декабря 1992 года.
ГУДАУТА, 1 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Вечер памяти абхазской поэтессы Саиды Делба прошел в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в четверг, 1 декабря.
Саида Делба была участницей войны против грузинских захватчиков и в декабре 1992 года она погибла от огнестрельного ранения в живот, которое 27-летняя девушка получила в ходе неудачной освободительной операции в районе села Меркула.
30 ноября 2017, 19:31
В Гудаутском музее открыли выставку архивных фотографий, которая состоит из 52 снимков с Делба в разные периоды ее жизни – детство, школьные годы, студенчество, на работе, на досуге и в годы войны.
Директор музея Гугуца Джикирба подчеркнула, что как только Саида Делба достигла осознанного возраста, она не переставала думать об Абхазии, о ее народе и боли, которую абхазы испытывали. Особое тепло она испытывала к репатриантам, находящимся за пределами Абхазии, и надеялась, что соотечественники когда-нибудь вернутся на родину.
"Пока вы не вернетесь, мы никогда не станем сильные. Ценю вас, каждого – наши репатрианты, которым удалось по одному сохранить наш язык", - зачитала слова Делба директор музея Гугуца Джикирба.
Она также добавила, что Саида Делба всегда тонко чувствовала проблемы в стране и одна из первых прогнозировала начало войны. Поэтесса в своих трудах и во время выступлений на разных уровнях не раз затрагивала тему угрозы исчезновения абхазского языка, что приведет к потере государственности.
После окончания факультета журналистики в одном из Московских вузов, Делба вернулась в Абхазию и запустила газету "Аублаа". Сегодня сохранилось всего пять выпусков этой газеты.
Саида Делба чуть больше года успела поработать в школе поселка Тванаархук Гудаутского района, один из классов которого носит ее имя. На памятном вечере присутствовал член Совета старейшин этого села Анатолий Тванба. Он рассказал о том, что благодаря Делба удалось наладить тесное сотрудничество с ткуарчалской сердней школой №5, которую она окончила.
"Саида Делба работала в нашей школе вместе с подругой Ириной Завьяловой. Жили они со мной по соседству. Я ее запомнил как истинную абхазскую девушку - умной, шустрой. Она принимала активное участие в отстаивании интересов абхазского народа в периоды волнений на национальной почве. Мы ее никогда не забудем", - поделился Тванба.
Руководитель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу поблагодарил организаторов события за труд и отметил, что уже после окончания войны вышли в свет несколько книг Саиды Делба, и одна из них была удостоена премии имени Дмитрия Гулиа.
По мнению Абхазоу, этот факт говорит о том, что у Саиды Делба могло быть большое и успешное будущее. Несмотря на то, что она слишком рано ушла из жизни, Делба сумела оставить после себя большое творческие наследие.
Замглавы администрации Гудаутского района Авидзба Валерий признался, что ему непросто говорить о такой личности, как Саида Делба, но у него нет сомнений в том, что без таких патриотов своей страны и отважных бойцов, выиграть войну с Грузией было бы крайне тяжело.
Стихотворения Саиды Делба никого не могли оставить равнодушным. Каждый, кто хоть раз их слышал или же с ней пообщался, проникался сопереживанием к абхазскому народу и мог прочувствовать всю его боль, сказал Заслуженный деятель культуры Абхазии, поэт Анатолий Лагулаа.
"Стихотворения Саиды Делба в абхазской литературе обрели больше счастья, чем она сама. Они навсегда останутся. Наш долг донести их до молодежи, зародить в них любовь к ним, внести ее работы в учебные хрестоматии и выпустить их красиво, грамотно, как они того заслуживают", - отметил Лагулаа и прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное Саиде Делба.
Саида Делба также входила в Союз молодежи Гудаутского района, где с ней познакомился Бастакуа Агрба. Он вспомнил, как Делба никогда не скупилась на похвалу и не скрывала своего восхищения грамотной молодежью, старалась их воодушевить и поддерживать.
"Она писала острые и, порой, сложные статьи. Саида могла использовать в своих работах изречения выдающихся философов, и далеко не всем они были понятны. Ей посоветовали упростить свои статьи, но ответила, что долг журналиста повышать уровень образования читателей, а не принижать", - поделился Агрба.
Поэтесса Гунда Сакания уверена, что Саиде Делба к своим 27 годам удалось успеть сделать столько, что многие не сумели бы выполнить и за тысячу лет, но при этом она с сожалением сказала, что общество не успело отдать ей должное при жизни.
"Саида закрыла свои глаза, не зная, что она поэт, так как мы не смогли сказать ей нужные теплые слова, выпустить ее книги пока она была жива, опубликовать как полагается ее работы, выслушать ее", - сказала Сакания.
Человеком, который дал крылья абхазской поэзии, назвал Саиду Делба директор Тванаархукской школы Джуми Гумба и добавил, что этот памятный вечер наполнен одновременно скорбью и теплом. Он также передал Гудаутскому музею диплом Саиды Делба об окончании учебы.
Близкая подруга поэтессы Алина Ачба едва сдерживала слезы, говоря о Саиде Делба. По ее рассказу, Делба посвятила всю себя своей стране, людям и отдала за них жизнь.
"Но мы должны быть достойны этих жертв. Для этого наши защитники сложили свои головы в столь молодом возрасте. Все ораторы сегодня уже сказали о том, что нужно поставить памятник в честь Саиды, который напомнил бы о ее жизни. В каждом городе нужно назвать хотя бы одну улицу в ее честь, выставить ее работы в литературном музее", - сказала Ачба и добавила, что в обязательном порядке нужно привести в порядок могилу Делба в Ткуарчале.
Начальник отдела образования Гудаутского района Адгур Харазия считает, что Саида Делба оставила немало трудов, по которым все желающие могут узнать больше о ней, ее творчестве и судьбе. Он отметил, что запланирован еще ряд мероприятий, посвященных абхазской поэтессе с трагической судьбой.
После того, как Делба была ранена, ее прооперировали в Ткуарчалской больнице. По рассказу Джикирба, со слов ученого Лесика Саманба, за мгновения до смерти Саида Делба приоткрыла глаза и сказала, что увидела развивающийся абхазский флаг и это предзнаменование победы для народа Абхазии.
Ученики школы поселка Тванаархук прочитали несколько стихотворений Саиды Делба. Также стихотворение Саиде Делба посвятила журналист Кама Бутба.