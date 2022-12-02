https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/itogi-foruma-vremya-dobrykh-del-podveli-v-minzdrave-abkhazii-1042930919.html
Итоги форума "Время добрых дел" подвели в Минздраве Абхазии
Итоги форума "Время добрых дел" подвели в Минздраве Абхазии
Форум "Время добрых дел" проходил в рамках акции "Миссия Добро" с 28 ноября по 2 декабря. 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T14:23+0300
2022-12-02T14:23+0300
2022-12-02T14:39+0300
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытие форума "Время добрых дел" состоялось в Министерстве здравоохранения Абхазии 2 декабря.Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и заместитель министра просвещения и языковой политики республики Ада Кварчелия встретились с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым и специалистами форума.Бутба поблагодарил организаторов форума за их труд и отметил, что их усилия направлены на улучшение здоровья граждан республики, детей.Дмитрий Федотов отметил, что для Россотрудничества это первый опыт, когда мероприятие носит не культрно-образовательный характер, а оказывает предметную помощь людям.По словам замминистра просвещения Ады Кварчелия, задача общества по отношению к людям с ограниченным возможностями – максимальная адаптация к самостоятельной и трудовой деятельности, приобретение профессии.Участник форума, ортопед-травматолог Вадим Другов подчеркнул, что основная задача специалистов была показать местным профессионалам, учителям физкультуры технологии, которые помогут справиться с проблемами и то, что они могут самостоятельно обучиться методикам.Участники форума провели несколько мастер-классов для местных специалистов и отметили, что готовы предоставить им методику и разработанные программы.По словам Другова, были выявлены три основные направления работы: Специалист по физической реабилитации и кинезиотейпированию Петр Зелинский-Байрон подчеркнул, что увидел заинтересованность и вовлеченность местных специалистов во время мастер-классов.Министр здравоохранения Эдуард Бутба пригласил участников форума для работы в Международной конференции по реабилитологии, которая планируется в 2023 году.Форум "Время добрых дел" был организован при содействии представительства Россотрудничества в Абхазии, совместно с Министерством здравоохранения, Министерством просвещения и языковой политики Абхазии, детским фондом "Росток" и Домом Москвы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/vremya-dobrykh-del-kak-v-abkhazii-prokhodit-blagotvoritelnyy-forum-1042870680.html
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медицина, абхазия
Итоги форума "Время добрых дел" подвели в Минздраве Абхазии
14:23 02.12.2022 (обновлено: 14:39 02.12.2022)
Форум "Время добрых дел" проходил в рамках акции "Миссия Добро" с 28 ноября по 2 декабря.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытие форума "Время добрых дел" состоялось в Министерстве здравоохранения Абхазии 2 декабря.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и заместитель министра просвещения и языковой политики республики Ада Кварчелия встретились с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым и специалистами форума.
Бутба поблагодарил организаторов форума за их труд и отметил, что их усилия направлены на улучшение здоровья граждан республики, детей.
Дмитрий Федотов отметил, что для Россотрудничества это первый опыт, когда мероприятие носит не культрно-образовательный характер, а оказывает предметную помощь людям.
"Специалисты провели порядка 80 исследований и подготовили около 40 ортопедических изделий. В рамках республики – это капля, но мы надеемся, что это нам позволит на следующий год выйти на другой уровень", – добавил он.
По словам замминистра просвещения Ады Кварчелия, задача общества по отношению к людям с ограниченным возможностями – максимальная адаптация к самостоятельной и трудовой деятельности, приобретение профессии.
Участник форума, ортопед-травматолог Вадим Другов подчеркнул, что основная задача специалистов была показать местным профессионалам, учителям физкультуры технологии, которые помогут справиться с проблемами и то, что они могут самостоятельно обучиться методикам.
Участники форума провели несколько мастер-классов для местных специалистов и отметили, что готовы предоставить им методику и разработанные программы.
По словам Другова, были выявлены три основные направления работы:
с детьми с ограниченными возможностями,
с детьми с нарушением осанки и плоскостопием,
Специалист по физической реабилитации и кинезиотейпированию Петр Зелинский-Байрон подчеркнул, что увидел заинтересованность и вовлеченность местных специалистов во время мастер-классов.
"Очень интересный фактор – социальная среда для граждан. Создавая благоприятную медицинскую среду, у местного населения возникает ощущение, что они защищены, что им не нужно никуда бежать, чтобы получить медицинскую помощь", – сказал он.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба пригласил участников форума для работы в Международной конференции по реабилитологии, которая планируется в 2023 году.
Форум "Время добрых дел" был организован при содействии представительства Россотрудничества в Абхазии, совместно с Министерством здравоохранения, Министерством просвещения и языковой политики Абхазии, детским фондом "Росток" и Домом Москвы.