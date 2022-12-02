https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/itogi-foruma-vremya-dobrykh-del-podveli-v-minzdrave-abkhazii-1042930919.html

Итоги форума "Время добрых дел" подвели в Минздраве Абхазии

Итоги форума "Время добрых дел" подвели в Минздраве Абхазии

Форум "Время добрых дел" проходил в рамках акции "Миссия Добро" с 28 ноября по 2 декабря. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытие форума "Время добрых дел" состоялось в Министерстве здравоохранения Абхазии 2 декабря.Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и заместитель министра просвещения и языковой политики республики Ада Кварчелия встретились с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым и специалистами форума.Бутба поблагодарил организаторов форума за их труд и отметил, что их усилия направлены на улучшение здоровья граждан республики, детей.Дмитрий Федотов отметил, что для Россотрудничества это первый опыт, когда мероприятие носит не культрно-образовательный характер, а оказывает предметную помощь людям.По словам замминистра просвещения Ады Кварчелия, задача общества по отношению к людям с ограниченным возможностями – максимальная адаптация к самостоятельной и трудовой деятельности, приобретение профессии.Участник форума, ортопед-травматолог Вадим Другов подчеркнул, что основная задача специалистов была показать местным профессионалам, учителям физкультуры технологии, которые помогут справиться с проблемами и то, что они могут самостоятельно обучиться методикам.Участники форума провели несколько мастер-классов для местных специалистов и отметили, что готовы предоставить им методику и разработанные программы.По словам Другова, были выявлены три основные направления работы: Специалист по физической реабилитации и кинезиотейпированию Петр Зелинский-Байрон подчеркнул, что увидел заинтересованность и вовлеченность местных специалистов во время мастер-классов.Министр здравоохранения Эдуард Бутба пригласил участников форума для работы в Международной конференции по реабилитологии, которая планируется в 2023 году.Форум "Время добрых дел" был организован при содействии представительства Россотрудничества в Абхазии, совместно с Министерством здравоохранения, Министерством просвещения и языковой политики Абхазии, детским фондом "Росток" и Домом Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/vremya-dobrykh-del-kak-v-abkhazii-prokhodit-blagotvoritelnyy-forum-1042870680.html

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