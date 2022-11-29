https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/vremya-dobrykh-del-kak-v-abkhazii-prokhodit-blagotvoritelnyy-forum-1042870680.html

Время добрых дел: как в Абхазии проходит благотворительный форум

Время добрых дел: как в Абхазии проходит благотворительный форум

Форум "Время добрых дел" в рамках акции "Миссия Добро" открылся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" 28 ноября. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T18:15+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Российские специалисты – участники благотворительного форума "Время добрых дел" в интервью радио Sputnik рассказали о работе, которую проводят в Абхазии.Директор автономной некоммерческой организации "Физическая реабилитация", врач-физиотерапевт Екатерина Клочкова пояснила, что в Абхазии она не в первый раз и поэтому хорошо знакома с системой реабилитационной помощи.Еще один участник, врач-ортопед Вадим Другов рассказал, что прием детей в рамках форума организован для того, чтобы показать местным специалистам технологии коррекции нарушений осанки и плоскостопия."Чтобы они на своих же пациентах увидели эффективность консервативной коррекции, что это возможно не только оперативным путем. Вторая цель миссии – дать им возможность и понимание того, что мы можем обучить на благотворительной основе специалистов в Абхазии", – подчеркнул Другов.Он отметил, что в рамках форума проводился мастер-класс для преподавателей физкультуры, обучающие семинары для специалистов по физической реабилитации. Так, например, преподавателям физкультуры показывали, как обнаруживать нарушения осанки у детей и какие упражнения помогут школьникам укрепить спину и избежать проблем в будущем.Другов пояснил, что местным жителям не стоит переживать о том, что российские врачи принимали детей всего три дня, а затем уехали, не долечив их. Цель мероприятий –создать в Абхазии систему, которая будет работать без иностранных специалистов.Главные задачи работы форума – это осмотр детей школьного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата, обсуждение тем ранней диагностики и ДЦП, обучение абхазских реабилитологов российским методикам, изготовление индивидуально-коррекционных ортопедических стелек, работа с семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.Организатор форума – представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Министерством здравоохранения, Министерством просвещения и языковой политики, центром детского развития "Росток", Московским культурно-деловым центром "Дом Москвы". Главным партнером форума выступает Екатерина Клочкова – один из ведущих специалистов по детской реабилитации в России.В числе почетных участников российские врачи-специалисты в области лечебной физкультуры: Вадим Другов, Раджаб Сафаев, Петр Зелинский-Байрон.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/rossiyskie-spetsialisty-priekhali-v-abkhaziyu-dlya-uchastiya-v-forume-vremya-dobrykh-del-1042841876.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/ukroschenie-stroptivykh-kak-verkhovaya-ezda-vyrabatyvaet-volyu-k-pobede-1042437546.html

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