https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-3-i-4-dekabrya-1042939353.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с холодными массами воздуха и прохождение холодного атмосферного фронта. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии