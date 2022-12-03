https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/g7-soglasovala-reshenie-o-potolke-tsen-na-rossiyskuyu-neft-1042941842.html

G7 согласовала решение о потолке цен на российскую нефть

G7 согласовала решение о потолке цен на российскую нефть

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T08:55+0300

2022-12-03T08:55+0300

2022-12-03T08:55+0300

нефть

санкции

россия

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции.В нем говорится, что политика потолка цен на нефть России вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом страны "Большой семерки" подтвердили, что решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года.При рассмотрении возможности корректировок союзники намерены принимать во внимание "различные факторы", которые могут включать эффективность данной политики, степень ее соблюдения и согласования на международном уровне, динамику развития рынка, а также потенциальное воздействие данной политики на страны-участницы коалиции и других международных партнеров, в том числе государства со средним и низким уровнями дохода.Кроме того, G7 и и Австралия подтверждают намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/provalnyy-eksperiment-rossiyskaya-neft-zavela-evropu-v-tupik-1042900020.html

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