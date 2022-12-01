https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/provalnyy-eksperiment-rossiyskaya-neft-zavela-evropu-v-tupik-1042900020.html

Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик

Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик

Переговоры о потолке цен на нефть закончились ничем. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T09:30+0300

2022-12-01T09:30+0300

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аналитика

нефть

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россия

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Первый из предложенных вариантов, как выяснилось, никак не повлияет на Россию, второй никто не сможет соблюдать. Западные эксперты, похоже, уже смирились с тем, что эту идею реализовать не удастся. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости. Эффект нулевойОграничение цен на природный газ в ЕС согласовали. Рынок ждал, что решат с нефтью. Вообще-то, это американская идея. Цель — сохранить поставки, но лишить Москву доходов. И, как отмечает Politico, Вашингтон продолжает давить на европейцев, чтобы они все сделали побыстрее.Однако в ЕС ясности по-прежнему нет.Один из вариантов — 65-70 долларов за баррель. Но Россия этого просто не заметит. Urals и так стоит чуть больше 70."Рыночные цены сейчас ниже предложенного потолка в 65 долларов. Какой смысл в подобных ограничениях?" — цитирует Reuters источник в дипломатических кругах в Брюсселе. Как подчеркнул дипломат, чтобы "ударить россиян по карману", нужно "сократить их доходы, а не сохранить на прежнем уровне".Тридцать долларовПольша и страны Балтии настаивали на 30 долларах. Однако и это предложение не поддержали.Кипр, Греция и Мальта, чьи танкеры транспортируют российскую нефть, заявили: в таком случае Россия откажется от экспорта. Соответственно, пострадают морские перевозчики.Важно продемонстрировать единство ЕС, а Польша может этому помешать, отмечает Financial Times.В Москве же не согласятся ни с какими искусственными ограничениями."У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов", — подчеркнул вице-премьер Александр Новак.Бессмысленная затеяКак указывают аналитики, что бы ни решили в Брюсселе — это совершенно бессмысленно."Мысль о том, что лимит в 65–70 долларов повлияет на Путина, смехотворна. При почти не сократившейся добыче нефти Кремль зарабатывает более чем достаточно", — подчеркивает Bloomberg.Действительно, различные санкции в энергетике, в том числе запрет США на импорт российского ископаемого топлива, ничего не дали. Москва просто перенаправила сырье в Китай, Индию и другим покупателям, стремящимся купить нефть со скидкой. В итоге добыча в России уменьшилась всего на два процента.По данным Eurostat, за январь-сентябрь Россия отправила в ЕС около 80 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов. В прошлом году за тот же период — 84 миллиона. Но из-за подорожания сырья доходы выросли: за весь 2021-й поставщики получили из Европы 33,5 миллиарда евро, а за девять месяцев 2022-го — 46,75.Искать лазейкиЖесткий ценовой потолок тем более не сработает. "Это не помогло с Ираном и Венесуэлой, а они намного слабее в финансовом отношении. И есть риск того, что котировки подскочат за сто долларов, хотя инфляция и без того самая высокая за 40 лет. Как бы то ни было, крупные импортеры — Китай, Индия, Турция — не откажутся от закупок", — рассуждают аналитики Bloomberg.Любые подобные ограничения, судя по всему, обречены на провал. К тому же Россия может резко сократить производство, сильно ударив по мировому рынку. По данным Международного энергетического агентства, российский экспорт сейчас — порядка 9,7 миллиона ​​баррелей в сутки. Если убрать хотя бы часть этих поставок, котировки моментально взлетят, топливо подорожает, а энергетический кризис выйдет на новый уровень.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/sokraschenie-dobychi-nefti-v-ramkakh-sdelki-opek-1041941685.html

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