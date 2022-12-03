https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/remontnye-raboty-proveli-na-zhd-stantsii-tamysh-1042950315.html

Ремонтные работы провели на ж/д станции "Тамыш"

Ремонтные работы провели на ж/д станции "Тамыш"

Станция "Тамыш" была построена в 1949 году, в ее строительстве были задействованы пленные немцы. 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T19:30+0300

2022-12-03T19:30+0300

2022-12-03T19:30+0300

в абхазии

очамчырский район

абхазия

абхазская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0b/1036281242_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca743339589320672f8056d20bf0acac.jpg

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Отремонтирована крыша, заменены окна, двери и электропроводка здания ж/д станции "Тамыш". Об этом говорится в репортаже Абхазского телевидения. На станции ввели дополнительный путь и планируется отремонтировать еще один. Всего их будет три. Во время Отечественной войны народа Абхазии станция, как и большинство других зданий инфраструктуры, пострадала. В 1994 году местный житель, сотрудник железной дороги Гиви Зантария, который остался без работы, решил не забрасывать здание. Он поддерживал порядок своими силами – покрасил стены, расчистил территорию, высадил во дворе цветы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/1036260129.html

очамчырский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

очамчырский район, абхазия, абхазская железная дорога