https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/remontnye-raboty-proveli-na-zhd-stantsii-tamysh-1042950315.html
Ремонтные работы провели на ж/д станции "Тамыш"
Ремонтные работы провели на ж/д станции "Тамыш"
Станция "Тамыш" была построена в 1949 году, в ее строительстве были задействованы пленные немцы. 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T19:30+0300
2022-12-03T19:30+0300
2022-12-03T19:30+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Отремонтирована крыша, заменены окна, двери и электропроводка здания ж/д станции "Тамыш". Об этом говорится в репортаже Абхазского телевидения. На станции ввели дополнительный путь и планируется отремонтировать еще один. Всего их будет три. Во время Отечественной войны народа Абхазии станция, как и большинство других зданий инфраструктуры, пострадала. В 1994 году местный житель, сотрудник железной дороги Гиви Зантария, который остался без работы, решил не забрасывать здание. Он поддерживал порядок своими силами – покрасил стены, расчистил территорию, высадил во дворе цветы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/1036260129.html
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очамчырский район, абхазия, абхазская железная дорога
очамчырский район, абхазия, абхазская железная дорога
Ремонтные работы провели на ж/д станции "Тамыш"
Станция "Тамыш" была построена в 1949 году, в ее строительстве были задействованы пленные немцы.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Отремонтирована крыша, заменены окна, двери и электропроводка здания ж/д станции "Тамыш". Об этом говорится в репортаже Абхазского телевидения.
Восстановительные работы проводились в течение двух месяцев по поручению гендиректора "Абхазской железной дороги" Арсоу Читанава.
На станции ввели дополнительный путь и планируется отремонтировать еще один. Всего их будет три.
Во время Отечественной войны народа Абхазии станция, как и большинство других зданий инфраструктуры, пострадала. В 1994 году местный житель, сотрудник железной дороги Гиви Зантария, который остался без работы, решил не забрасывать здание. Он поддерживал порядок своими силами – покрасил стены, расчистил территорию, высадил во дворе цветы.