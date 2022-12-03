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https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/vtoroy-kongress-molodykh-uchenykh-zavershilsya-v-siriuse--1042949070.html
Второй Конгресс молодых ученых завершился в "Сириусе"
Второй Конгресс молодых ученых завершился в "Сириусе"
Научный форум был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T17:35+0300
2022-12-03T17:35+0300
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СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Конгресс молодых ученых проходивший в парке науки и искусства "Сириус" и собравший три тысячи участников из сорока стран мира, завершил свою работу в субботу, 3 декабря. Посетители форума в течение трех дней знакомились с новейшими достижениями научно-технического развития, а также побывали на круглых столах, экспертных сессиях и панельных дискуссиях. Среди тем обсуждений – развитие образования, поддержка молодых ученых, обеспечение продовольственной безопасности, искусственный интеллект, медицина. В мероприятии приняли участие представители Абхазии – историк-архивист, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Милана Бжания, историк, сотрудник АбИГИ Давид Канделаки и сотрудница представительства Россотрудничества в республике Анжела Кове. Научный форум, который собрал три тысячи участников из 40 стран мира, был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В первый день его проведения, мероприятие посетил лично глава государства и отметил ведущую роль науки для стабильного развития страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/robokot-i-nauchnye-diskussii-kak-prokhodit-kongress-molodykh-uchenykh-v-siriuse-1042933258.html
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наука, абхазия, россия, сочи
наука, абхазия, россия, сочи

Второй Конгресс молодых ученых завершился в "Сириусе"

17:35 03.12.2022
© SputnikКонгресс молодых ученных
Конгресс молодых ученных - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2022
© Sputnik
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НовостиTelegram
Научный форум был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.
СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Конгресс молодых ученых проходивший в парке науки и искусства "Сириус" и собравший три тысячи участников из сорока стран мира, завершил свою работу в субботу, 3 декабря.
Робокот и научные дискуссии: как проходит Конгресс молодых ученых в Сириусе - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2022
Робокот и научные дискуссии: как проходит Конгресс молодых ученых в "Сириусе"
Вчера, 19:55
Посетители форума в течение трех дней знакомились с новейшими достижениями научно-технического развития, а также побывали на круглых столах, экспертных сессиях и панельных дискуссиях.
Среди тем обсуждений – развитие образования, поддержка молодых ученых, обеспечение продовольственной безопасности, искусственный интеллект, медицина.
В мероприятии приняли участие представители Абхазии – историк-архивист, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Милана Бжания, историк, сотрудник АбИГИ Давид Канделаки и сотрудница представительства Россотрудничества в республике Анжела Кове.
© SputnikКонгресс молодых ученных
Конгресс молодых ученных - Sputnik Абхазия
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Конгресс молодых ученных
© SputnikКонгресс молодых ученных
Конгресс молодых ученных - Sputnik Абхазия
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© SputnikКонгресс молодых ученных
Конгресс молодых ученных - Sputnik Абхазия
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Конгресс молодых ученных
© SputnikКонгресс молодых ученных
Конгресс молодых ученных - Sputnik Абхазия
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© Sputnik
Конгресс молодых ученных
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Конгресс молодых ученных
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© Sputnik
Конгресс молодых ученных
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© Sputnik
Конгресс молодых ученных
4/4
© Sputnik
Конгресс молодых ученных
Научный форум, который собрал три тысячи участников из 40 стран мира, был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В первый день его проведения, мероприятие посетил лично глава государства и отметил ведущую роль науки для стабильного развития страны.
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