https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/vtoroy-kongress-molodykh-uchenykh-zavershilsya-v-siriuse--1042949070.html

Второй Конгресс молодых ученых завершился в "Сириусе"

Второй Конгресс молодых ученых завершился в "Сириусе"

Научный форум был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T17:35+0300

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СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Конгресс молодых ученых проходивший в парке науки и искусства "Сириус" и собравший три тысячи участников из сорока стран мира, завершил свою работу в субботу, 3 декабря. Посетители форума в течение трех дней знакомились с новейшими достижениями научно-технического развития, а также побывали на круглых столах, экспертных сессиях и панельных дискуссиях. Среди тем обсуждений – развитие образования, поддержка молодых ученых, обеспечение продовольственной безопасности, искусственный интеллект, медицина. В мероприятии приняли участие представители Абхазии – историк-архивист, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Милана Бжания, историк, сотрудник АбИГИ Давид Канделаки и сотрудница представительства Россотрудничества в республике Анжела Кове. Научный форум, который собрал три тысячи участников из 40 стран мира, был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В первый день его проведения, мероприятие посетил лично глава государства и отметил ведущую роль науки для стабильного развития страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/robokot-i-nauchnye-diskussii-kak-prokhodit-kongress-molodykh-uchenykh-v-siriuse-1042933258.html

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