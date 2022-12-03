Второй Конгресс молодых ученых завершился в "Сириусе"

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Конгресс молодых ученых проходивший в парке науки и искусства "Сириус" и собравший три тысячи участников из сорока стран мира, завершил свою работу в субботу, 3 декабря. Посетители форума в течение трех дней знакомились с новейшими достижениями научно-технического развития, а также побывали на круглых столах, экспертных сессиях и панельных дискуссиях. Среди тем обсуждений – развитие образования, поддержка молодых ученых, обеспечение продовольственной безопасности, искусственный интеллект, медицина. В мероприятии приняли участие представители Абхазии – историк-архивист, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Милана Бжания, историк, сотрудник АбИГИ Давид Канделаки и сотрудница представительства Россотрудничества в республике Анжела Кове. Научный форум, который собрал три тысячи участников из 40 стран мира, был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В первый день его проведения, мероприятие посетил лично глава государства и отметил ведущую роль науки для стабильного развития страны.
Научный форум был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.
СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Конгресс молодых ученых проходивший в парке науки и искусства "Сириус" и собравший три тысячи участников из сорока стран мира, завершил свою работу в субботу, 3 декабря.
Посетители форума в течение трех дней знакомились с новейшими достижениями научно-технического развития, а также побывали на круглых столах, экспертных сессиях и панельных дискуссиях.
Среди тем обсуждений – развитие образования, поддержка молодых ученых, обеспечение продовольственной безопасности, искусственный интеллект, медицина.
В мероприятии приняли участие представители Абхазии – историк-архивист, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Милана Бжания, историк, сотрудник АбИГИ Давид Канделаки и сотрудница представительства Россотрудничества в республике Анжела Кове.
Научный форум, который собрал три тысячи участников из 40 стран мира, был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В первый день его проведения, мероприятие посетил лично глава государства и отметил ведущую роль науки для стабильного развития страны.