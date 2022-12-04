Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах
14:07 04.12.2022 (обновлено: 16:07 04.12.2022)
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с однодневным неофициальным визитом.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрели привлекательные для инвесторов объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах.
Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, основная цель визита Минниханова - укрепление связей в сфере экономики и туризма.
Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, основная цель визита Минниханова - укрепление связей в сфере экономики и туризма.
“В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Республика Татарстан оказывала неоценимую помощь нашей республике и те дружеские отношения, которые зародились в ту пору между руководителями наших стран Владиславом Ардзинба и Минтимером Шаймиевым продолжаются. Мы будем стараться, чтобы наше взаимодействие наполнялось человеческим и экономическим содержанием”, — сказал Аслан Бжания.
Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что народы двух республик были очень близки и в самые непростые времена – в девяностые годы, которые были очень сложными и для России, и для Абхазии.
"Мы очень хотим активно присутствовать здесь, хотим, чтобы и абхазский бизнес присутствовал в России через нашу республику. Мы проехали сегодня достаточно много километров, посмотрели населенные пункты, посмотрели объекты. Планы, о которых я сегодня услышал от Президента Абхазии Аслана Георгиевича, очень позитивные. Я уверен, что в ближайшей перспективе, а я желаю этого, Абхазия будет красивейшим местом, потому что Всевышний вам это уже дал. Просто надо немножко сделать его огранку, умело представить", - сказал Минниханов.
Он отметил, что очень важно комплексно и правильно развивать Абхазию, потому что у страны должен быть привлекательный туристический вид, так как у республики "все есть для того, чтобы к вам приезжали, отдыхали и получали удовольствие".
"Я предложил коллегам воспользоваться и нашим опытом. Мы тоже очень активно развиваем общественные пространства, приводим в порядок набережную, используем передовой международный опыт. Поэтому мы готовы тоже поделиться этим опытом. Татарстан крупный туристический регион и готов быть поставщиком большого объема продукции, которая востребована в Абхазии", - сказал Рустам Минниханов.
"Я предложил коллегам воспользоваться и нашим опытом. Мы тоже очень активно развиваем общественные пространства, приводим в порядок набережную, используем передовой международный опыт. Поэтому мы готовы тоже поделиться этим опытом. Татарстан крупный туристический регион и готов быть поставщиком большого объема продукции, которая востребована в Абхазии", - сказал Рустам Минниханов.