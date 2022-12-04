https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/bzhaniya-i-minnikhanov-osmotreli-obekty-v-gagrskom-i-gulrypshskom-rayonakh-1042953191.html

Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах

Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с однодневным неофициальным визитом. 04.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-04T14:07+0300

2022-12-04T14:07+0300

2022-12-04T16:07+0300

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрели привлекательные для инвесторов объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах.Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, основная цель визита Минниханова - укрепление связей в сфере экономики и туризма.Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что народы двух республик были очень близки и в самые непростые времена – в девяностые годы, которые были очень сложными и для России, и для Абхазии. "Мы очень хотим активно присутствовать здесь, хотим, чтобы и абхазский бизнес присутствовал в России через нашу республику. Мы проехали сегодня достаточно много километров, посмотрели населенные пункты, посмотрели объекты. Планы, о которых я сегодня услышал от Президента Абхазии Аслана Георгиевича, очень позитивные. Я уверен, что в ближайшей перспективе, а я желаю этого, Абхазия будет красивейшим местом, потому что Всевышний вам это уже дал. Просто надо немножко сделать его огранку, умело представить", - сказал Минниханов.Он отметил, что очень важно комплексно и правильно развивать Абхазию, потому что у страны должен быть привлекательный туристический вид, так как у республики "все есть для того, чтобы к вам приезжали, отдыхали и получали удовольствие"."Я предложил коллегам воспользоваться и нашим опытом. Мы тоже очень активно развиваем общественные пространства, приводим в порядок набережную, используем передовой международный опыт. Поэтому мы готовы тоже поделиться этим опытом. Татарстан крупный туристический регион и готов быть поставщиком большого объема продукции, которая востребована в Абхазии", - сказал Рустам Минниханов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/prezident-tatarstana-pribyl-v-abkhaziyu-s-neofitsialnym-vizitom-1042952282.html

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