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Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах
Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с однодневным неофициальным визитом. 04.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрели привлекательные для инвесторов объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах.Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, основная цель визита Минниханова - укрепление связей в сфере экономики и туризма.Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что народы двух республик были очень близки и в самые непростые времена – в девяностые годы, которые были очень сложными и для России, и для Абхазии. "Мы очень хотим активно присутствовать здесь, хотим, чтобы и абхазский бизнес присутствовал в России через нашу республику. Мы проехали сегодня достаточно много километров, посмотрели населенные пункты, посмотрели объекты. Планы, о которых я сегодня услышал от Президента Абхазии Аслана Георгиевича, очень позитивные. Я уверен, что в ближайшей перспективе, а я желаю этого, Абхазия будет красивейшим местом, потому что Всевышний вам это уже дал. Просто надо немножко сделать его огранку, умело представить", - сказал Минниханов.Он отметил, что очень важно комплексно и правильно развивать Абхазию, потому что у страны должен быть привлекательный туристический вид, так как у республики "все есть для того, чтобы к вам приезжали, отдыхали и получали удовольствие"."Я предложил коллегам воспользоваться и нашим опытом. Мы тоже очень активно развиваем общественные пространства, приводим в порядок набережную, используем передовой международный опыт. Поэтому мы готовы тоже поделиться этим опытом. Татарстан крупный туристический регион и готов быть поставщиком большого объема продукции, которая востребована в Абхазии", - сказал Рустам Минниханов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/prezident-tatarstana-pribyl-v-abkhaziyu-s-neofitsialnym-vizitom-1042952282.html
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татарстан, абхазия, аслан бжания, политика
татарстан, абхазия, аслан бжания, политика

Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах

14:07 04.12.2022 (обновлено: 16:07 04.12.2022)
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах
Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2022
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с однодневным неофициальным визитом.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрели привлекательные для инвесторов объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах.

Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, основная цель визита Минниханова - укрепление связей в сфере экономики и туризма.
“В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Республика Татарстан оказывала неоценимую помощь нашей республике и те дружеские отношения, которые зародились в ту пору между руководителями наших стран Владиславом Ардзинба и Минтимером Шаймиевым продолжаются. Мы будем стараться, чтобы наше взаимодействие наполнялось человеческим и экономическим содержанием”, — сказал Аслан Бжания.
Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что народы двух республик были очень близки и в самые непростые времена – в девяностые годы, которые были очень сложными и для России, и для Абхазии.
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Глава Республики Татарстан прибыл в Абхазию с неофициальным визитом
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"Мы очень хотим активно присутствовать здесь, хотим, чтобы и абхазский бизнес присутствовал в России через нашу республику. Мы проехали сегодня достаточно много километров, посмотрели населенные пункты, посмотрели объекты. Планы, о которых я сегодня услышал от Президента Абхазии Аслана Георгиевича, очень позитивные. Я уверен, что в ближайшей перспективе, а я желаю этого, Абхазия будет красивейшим местом, потому что Всевышний вам это уже дал. Просто надо немножко сделать его огранку, умело представить", - сказал Минниханов.
Он отметил, что очень важно комплексно и правильно развивать Абхазию, потому что у страны должен быть привлекательный туристический вид, так как у республики "все есть для того, чтобы к вам приезжали, отдыхали и получали удовольствие".

"Я предложил коллегам воспользоваться и нашим опытом. Мы тоже очень активно развиваем общественные пространства, приводим в порядок набережную, используем передовой международный опыт. Поэтому мы готовы тоже поделиться этим опытом. Татарстан крупный туристический регион и готов быть поставщиком большого объема продукции, которая востребована в Абхазии", - сказал Рустам Минниханов.
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