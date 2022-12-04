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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 декабря
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет определять антициклон, с холодными массами воздуха. 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T17:15+0300
2022-12-04T17:15+0300
2022-12-04T17:15+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. В понедельник, 5 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 декабря
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет определять антициклон, с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. В понедельник, 5 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.