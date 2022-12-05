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https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/bolee-chetyrekh-tysyach-tonn-mandarinov-vvezli-v-krasnodarskiy-kray-iz-abkhazii-1042961970.html
Более четырех тысяч тонн мандаринов ввезли в Краснодарский край из Абхазии
Более четырех тысяч тонн мандаринов ввезли в Краснодарский край из Абхазии
Всего через пункты пропуска Краснодарского края в Россию ввезли 3177 партий импортных мандаринов. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
мандарины
абхазия
краснодарский край
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В Краснодарский край из Абхазии ввезли 4,3 тысячи тонн мандаринов за последние две недели через, сообщает Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора. Цитрусовые ввозили через пункты пропуска Краснодарского края из трех стран:Каждая партия прошла фитосанитарный контроль инспекторов Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/pochti-tri-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042748358.html
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мандарины, абхазия, краснодарский край, экспорт
мандарины, абхазия, краснодарский край, экспорт

Более четырех тысяч тонн мандаринов ввезли в Краснодарский край из Абхазии

11:00 05.12.2022 (обновлено: 11:22 05.12.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Сбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Всего через пункты пропуска Краснодарского края в Россию ввезли 3177 партий импортных мандаринов.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В Краснодарский край из Абхазии ввезли 4,3 тысячи тонн мандаринов за последние две недели через, сообщает Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора.
Цитрусовые ввозили через пункты пропуска Краснодарского края из трех стран:
Турции – 2717 партий общим весом 59,4 тысячи тонн,
Абхазии – 444 партии весом 4,3 тысячи тонн,
Египта – 16 партий весом 0,4 тысячи тонн.
Каждая партия прошла фитосанитарный контроль инспекторов Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2022
В Абхазии
Почти три тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
22 ноября, 12:50
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