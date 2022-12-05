https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/bolee-chetyrekh-tysyach-tonn-mandarinov-vvezli-v-krasnodarskiy-kray-iz-abkhazii-1042961970.html

Более четырех тысяч тонн мандаринов ввезли в Краснодарский край из Абхазии

Более четырех тысяч тонн мандаринов ввезли в Краснодарский край из Абхазии

Всего через пункты пропуска Краснодарского края в Россию ввезли 3177 партий импортных мандаринов. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T11:00+0300

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в абхазии

мандарины

абхазия

краснодарский край

экспорт

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В Краснодарский край из Абхазии ввезли 4,3 тысячи тонн мандаринов за последние две недели через, сообщает Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора. Цитрусовые ввозили через пункты пропуска Краснодарского края из трех стран:Каждая партия прошла фитосанитарный контроль инспекторов Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/pochti-tri-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042748358.html

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