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Более четырех тысяч тонн мандаринов ввезли в Краснодарский край из Абхазии
Более четырех тысяч тонн мандаринов ввезли в Краснодарский край из Абхазии
Всего через пункты пропуска Краснодарского края в Россию ввезли 3177 партий импортных мандаринов. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T11:00+0300
2022-12-05T11:00+0300
2022-12-05T11:22+0300
в абхазии
мандарины
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краснодарский край
экспорт
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В Краснодарский край из Абхазии ввезли 4,3 тысячи тонн мандаринов за последние две недели через, сообщает Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора. Цитрусовые ввозили через пункты пропуска Краснодарского края из трех стран:Каждая партия прошла фитосанитарный контроль инспекторов Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/pochti-tri-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042748358.html
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мандарины, абхазия, краснодарский край, экспорт
мандарины, абхазия, краснодарский край, экспорт
Более четырех тысяч тонн мандаринов ввезли в Краснодарский край из Абхазии
11:00 05.12.2022 (обновлено: 11:22 05.12.2022)
Всего через пункты пропуска Краснодарского края в Россию ввезли 3177 партий импортных мандаринов.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik.
В Краснодарский край из Абхазии ввезли 4,3 тысячи тонн мандаринов за последние две недели через, сообщает
Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора.
Цитрусовые ввозили через пункты пропуска Краснодарского края из трех стран:
Турции – 2717 партий общим весом 59,4 тысячи тонн,
Абхазии – 444 партии весом 4,3 тысячи тонн,
Египта – 16 партий весом 0,4 тысячи тонн.
Каждая партия прошла фитосанитарный контроль инспекторов Южного межрегионального управления Россельхознадзора.