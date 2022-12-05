https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/gumanitarnyy-gruz-k-novomu-godu-otpravyat-iz-abkhazii-zhitelyam-novykh-regionov-rossii--1042974941.html

Гуманитарный груз к Новому году отправят из Абхазии жителям новых регионов России

Гуманитарный груз к Новому году отправят из Абхазии жителям новых регионов России

Фуры с мандаринами в ближайшее время отправят из Абхазии в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Гуманитарный груз к Новому году отправят из Абхазии для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, для Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. Аслан Бжания обсудил подготовку гуманитарной помощи с представителями бизнес-сообщества. Он также отметил, что многие жители Абхазии готовы принять участие в отправке новой партии гуманитарного груза и собрать для детей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей мандарины. Главе МЧС Льву Квициния поручено организовать во всех городах республики пункты сбора мандаринов, чтобы отправить их в подарок к Новому году.Они будут размещены на главных площадях городов, куда жители смогут принести свой урожай.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/semnadtsat-tonn-gumanitarnogo-gruza-bylo-peredano-abkhazskim-dobrovoltsam-na-donbasse-1041527377.html

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