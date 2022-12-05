https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/kak-pentagon-i-nato-rukovodyat-uboem-vsu-1042977773.html

Как Пентагон и НАТО руководят убоем ВСУ

Как Пентагон и НАТО руководят убоем ВСУ

Понимая неизбежность военной победы России на Украинском ТВД и формирования новой системы безопасности в Европе, Пентагон и НАТО стремятся выиграть время для... 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T20:40+0300

2022-12-05T20:40+0300

2022-12-05T21:27+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Александр Хроленко, военный обозревательРоссийские войска сохраняют стратегическую инициативу в зоне СВО, и в ночь на 5 декабря нанесли новые удары по объектам ВСУ в городах Запорожье, Кривой Рог, Краматорск. Уничтожен крупный склад артиллерийских боеприпасов противника в промышленной зоне Краматорска. Поражены семь пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, войска в 193 районах сосредоточения. Сбиты самолеты украинских Воздушных сил Су-25 и МиГ-29, два вертолета Ми-8, а также девять беспилотников.Российская группировка войск имеет безусловное превосходство в авиации, артиллерии, тяжелой бронетехнике, и постоянно пополняется резервами. Количество артиллерии и танков в подразделениях ВСУ постоянно снижается, и не позволяет вести активные действия, однако система боевого управления НАТО цинично и ежедневно обрекает сотни украинских солдат на гибель в "психических атаках" (с использованием психотропных препаратов) против более сильного противника. Фактически Запад разменивает жизни украинцев на время, необходимое для подвоза (изготовления) новых партий военной техники и боеприпасов.Командование ВСУ раболепно старается выполнить задачу натовского руководства – остановить российское наступление "живой массой". Лично главком Валерий Залужный регулярно отчитывается перед Пентагоном о ситуации на линии боевого соприкосновения, и получает новые указания от председателя объединенного комитета начальников штабов Армии США генерала Марка Милли.Запад в собственной западнеНедовольство младших командиров и рядового состава ВСУ, которых натовские военные советники массово приносят в жертву на передовой, совершенно не совпадает с иллюзорным миром украинского президента Владимира Зеленского и его команды.Страны НАТО за девять месяцев российской СВО потратили на военную поддержку киевского режима десятки миллиардов долларов и евро, критически понизили запас вооружений и боеприпасов собственных армий. К примеру, США израсходовали 13-летний объем производства ПЗРК Stinger и пятилетний объем производства ПТРК Javelin. Генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс считает это большой проблемой, ведь Пентагон не закупал ПЗРК с 2004 года. Raytheon вместе с партнером Lockheed Martin производят 400 "Джавелинов" в месяц, и "перестроиться" непросто. Кроме того, усилия США по вооружению Украины замедляют поставки оружия Тайваню (для прокси-войны с Китаем). Тайбэй еще в 2015 году заказал на миллиарды долларов комплексы Javelin и Stinger, но ничего пока не получил.Ранее об исчерпании запасов оружия для поставок на Украину заявили Британия и Германия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает приоритетной задачей альянса "предотвращение войны за пределами Украины". Со всей очевидностью Западная Европа проиграла военно-технологическое противостояние с Россией на Украине. Между тем, недавний опрос в США выявил существенный рост тревоги по ситуации с безопасностью в Европе – 69% американцев обеспокоены возможностью ядерной войны в течение следующих пяти лет. Для сравнения, в 2021 году таковых было всего 14%. Неслучайно в США возникают и активно тиражируются идеи о западных гарантиях безопасности России, которые позволят завершить украинский конфликт.Прокси-война с РФ в Вашингтоне приветствуется и, прежде чем в январе контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам, демократы наверняка одобрят просьбу американского президента Джо Байдена о выделении еще 38 млрд долларов для киевского режима и его войны. Принятие этого закона побед ВСУ не обещает, зато гарантирует продолжение боевых действий до весны, уничтожение десятков тысяч украинских солдат и, возможно, украинской государственности.Военные аналитики стран НАТО уже не скрывают своего провала. Запад провоцировал Россию на военные действия, чтобы "адскими" санкциями разрушить ее экономику. Украина выступала лишь тупым исполнителем-задирой. Ожидалось, что стрельба в Европе окажется непродолжительной, РФ практически сразу рухнет, однако санкции оказались безрезультатными. Осенью стало ясно, что Украина "пала жертвой просчета", а Пентагон и НАТО попали в ловушку собственной стратегии. Теперь коллективный Запад пытается обеспечить продолжение контролируемой эскалации – только для политического ослабления России. Однако "Задача НАТО – поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины" – объективно невыполнима. Вашингтон и Брюссель рискуют утратить "окно возможностей" для выхода из собственной западни.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/svo-vozmozhen-li-udar-po-vsu-iz-belarusi-1042940563.html

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аналитика, нато, украина, россия