https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/novykh-lebedey-zakupyat-dlya-parka-v-novom-afone-1042968505.html

Новых лебедей закупят для парка в Новом Афоне

Новых лебедей закупят для парка в Новом Афоне

Большую часть лебедей, обитающих в Приморском парке Нового Афона, загрызли бродячие собаки. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T16:25+0300

2022-12-05T16:25+0300

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новый афон

в абхазии

лебеди

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Нового Афона планируют закупить новых лебедей взамен погибших, об этом на еженедельном совещании сообщил глава администрации Нового Афона Темур Отырба.Отырба объяснил, что главная причина гибели лебедей в парке – бродячие собаки, которых в городе несколько десятков. Один лебедь обойдется городу в сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Руководство Нового Афона планирует для начала закупить хотя бы несколько пар птиц.Сотрудник отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона Вадим Шарапов уточнил, что еще пять лет назад в Приморском парке обитало 24 лебедя. Из них в живых остались лишь одна белая птица и пять черных."Также пострадали утки. Собаки не только ловят их на суше, но и прыгают в воду и хватают птиц прямо в пруду. Будут покупать лебедей, скорее всего, в Краснодарском крае, но проблема в том, как не допустить повторения случаев гибели птиц. Планируем содержать лебедей в одном из закрытых прудов, а следить за ними будет птичник", – сказал Шарапов.Еще одной из проблем, по словам сотрудника ЖКХ, стали стоки из канализационной системы, которые частично попадают в парковые пруды, всего их семь.Летом это приводит к загрязнению воды, образованию пенки на ее поверхности, и у посетителей складывается впечатление, что работы по очистке водоема не проводятся. Шарапов подчеркнул, что это ошибочное мнение.Для изучения ситуации и поиска решений в Новый Афон были приглашены абхазские экологи, которые подтвердили высокое содержание реагентов в прудах и рекомендовали провести в Приморский парк трубу прямо из реки Псырцха. Шарапов отметил, что в нынешних условиях это почти невозможно. Проект сложный и дорогостоящий.Общая площадь Приморского парка 4,8 гектара. Около 1,4 гектара из них занимают водоемы. На территории парка произрастает более 150 видов деревьев, среди которых болотный кипарис, ели, пальмы, магнолии, клены. Многим насаждениям несколько десятков лет."Планируем также провести инвентаризацию растений, съемку парка и подготовить свою "зеленую карту". Когда мы завершим эту работу, на каждом растении будет табличка с его описанием, которая будет в себя включать вид, сорт, высоту и так далее. То есть мы будем лучше понимать сложившуюся картину", – сказал он.Еще одной актуальной проблемой парка Шарапов назвал урон, который наносят вредители, в том числе пальмовый мотылек. Работы по борьбе с этим насекомым проводятся несколько раз в год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/fontan-v-vide-korablya-ustanovili-v-parke-novogo-afona-1037053058.html

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