https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/peskov-rossiya-gotovit-otvet-na-vvedenie-zapadom-potolka-tseny-na-neft-1042967805.html
Песков: Россия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на нефть
Песков: Россия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на нефть
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: ЕС перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой... 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T13:45+0300
2022-12-05T13:45+0300
2022-12-05T13:50+0300
нефть
дмитрий песков
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038514592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_314e0cc213ce6a85b20aade89e63e2c7.jpg
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Россия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на ее нефть, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.По его словам, введение Западом потолка цен на нефть не скажется на финансировании специальной военной операции, экономика РФ обладает потенциалом для обеспечения всех ее потребностей.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038514592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_656a8b00853db9bdbc0a436a80e8af07.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
нефть, дмитрий песков, россия, евросоюз
нефть, дмитрий песков, россия, евросоюз
Песков: Россия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на нефть
13:45 05.12.2022 (обновлено: 13:50 05.12.2022)
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: ЕС перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Россия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на ее нефть, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Они готовятся. Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно – никаких потолков мы признавать не будем", – сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.
По его словам, введение Западом потолка цен на нефть не скажется на финансировании специальной военной операции, экономика РФ обладает потенциалом для обеспечения всех ее потребностей.
Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.