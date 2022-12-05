https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/peskov-rossiya-gotovit-otvet-na-vvedenie-zapadom-potolka-tseny-na-neft-1042967805.html

Песков: Россия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на нефть

Песков: Россия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на нефть

Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: ЕС перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой... 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T13:45+0300

2022-12-05T13:45+0300

2022-12-05T13:50+0300

нефть

дмитрий песков

россия

евросоюз

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Россия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на ее нефть, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.По его словам, введение Западом потолка цен на нефть не скажется на финансировании специальной военной операции, экономика РФ обладает потенциалом для обеспечения всех ее потребностей.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

россия

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нефть, дмитрий песков, россия, евросоюз