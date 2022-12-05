https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-6-dekabrya-1042969836.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 декабря

Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной периферии обширного холодного сибирского антициклона. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T15:50+0300

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2022-12-05T15:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Во вторник, 6 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии