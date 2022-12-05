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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 декабря
Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной периферии обширного холодного сибирского антициклона. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T15:50+0300
2022-12-05T15:50+0300
2022-12-05T15:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Во вторник, 6 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 декабря
Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной периферии обширного холодного сибирского антициклона.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Во вторник, 6 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.