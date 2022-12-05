https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/rassekrecheny-dokumenty-o-zverstvakh-natsistov-pod-moskvoy-1042960291.html
Рассекречены документы о зверствах нацистов под Москвой
Рассекречены документы о зверствах нацистов под Москвой
Документы обнародованы по случаю отмечаемой 5 декабря 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой. 05.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-05T09:35+0300
2022-12-05T09:35+0300
2022-12-05T11:21+0300
вов
фсб
фашисты
ссср
история
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СУХУМ, 5 дек – Sputnik. ФСБ России опубликовала архивные документы о преступлениях гитлеровцев в подмосковном Волоколамске в 1941 году, с которых фактически начинался сбор огромной доказательной базы, легшей в основу обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе, а также на трибуналах в различных городах СССР.В период Московской битвы, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, 27 октября 1941 года гитлеровские войска заняли Волоколамск, оккупация которого продлилась до 20 декабря 1941 года. На этой территории сотрудники НКВД СССР организовали партизанское движение. Волоколамские партизаны уничтожили более 280 солдат и офицеров вермахта.В опубликованных документах приводились свидетельства зверств гитлеровцев в районе Волоколамска.В спецсообщении от 27 декабря 1941 года начальника Особого отдела НКВД 20-й армии майора госбезопасности Филиппа Агеенкова сообщалось о фактах зверских убийств мирных жителей оккупантами."Девятого декабря сего года в селе Ново-Рождественное Ново-Петровского района фашистские изверги расстреляли колхозника Иванова Антона только лишь за то, что последний отказался снять с себя валенки и отдать их немцам. 11 декабря сего года в селе Дельково этого же района немцами была арестована колхозная активистка Травникова Евдокия Алексеевна 55 лет и после зверских издевательств, раздев и разув ее, голой прогнали 10 километров по морозу, после чего расстреляли", — писал Агеенков.Всего Чрезвычайная госкомиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников рассмотрела и изучила 54 тысячи актов и свыше 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях нацистов. По данным этих документов, на территории Советского Союза фашистские палачи убили и замучили во время оккупации миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Комиссия рассмотрела около четырех миллионов актов об ущербе, причиненном немецкими захватчиками. На основании материалов расследований ЧГК составляла списки руководителей и непосредственных исполнителей преступлений немецких захватчиков.Акты и сообщения ЧГК, а также республиканских, краевых и областных комиссий легли в основу обвинений на судебных процессах над нацистскими преступниками и их пособниками, проведенных в различных городах СССР в 1943-1947 годах. Документы ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Rassekrecheny-materialy-ob-ubiystve-natsistami-47-bolnykh-detey-na-Kavkaze-1033298746.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210829/FSB-rassekretila-imena-ukraintsev-unichtozhavshikh-mirnoe-naselenie-v-gody-VOV--1033119367.html
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вов, фсб, фашисты, ссср, история
вов, фсб, фашисты, ссср, история
Рассекречены документы о зверствах нацистов под Москвой
09:35 05.12.2022 (обновлено: 11:21 05.12.2022)
Документы обнародованы по случаю отмечаемой 5 декабря 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik
. ФСБ России опубликовала архивные документы
о преступлениях гитлеровцев в подмосковном Волоколамске в 1941 году, с которых фактически начинался сбор огромной доказательной базы, легшей в основу обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе, а также на трибуналах в различных городах СССР.
В период Московской битвы, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, 27 октября 1941 года гитлеровские войска заняли Волоколамск, оккупация которого продлилась до 20 декабря 1941 года. На этой территории сотрудники НКВД СССР организовали партизанское движение. Волоколамские партизаны уничтожили более 280 солдат и офицеров вермахта.
В опубликованных документах приводились свидетельства зверств гитлеровцев в районе Волоколамска.
"Около 600 человек пленных красноармейцев были посажены немцами в городе Волоколамске в четырехэтажный дом, где в течение нескольких дней подвергались пыткам и издевательствам. После этого немцы подожгли дом, где находились пленные красноармейцы, а всех тех, кто пытался выпрыгнуть через окно — расстреливали", — на основании показаний очевидцев сообщал в докладной записке от 23 декабря 1941 года начальник Особого отдела НКВД (военная контрразведка) 16-й армии майор госбезопасности Василий Шилин.
В спецсообщении от 27 декабря 1941 года начальника Особого отдела НКВД 20-й армии майора госбезопасности Филиппа Агеенкова сообщалось о фактах зверских убийств мирных жителей оккупантами.
"Девятого декабря сего года в селе Ново-Рождественное Ново-Петровского района фашистские изверги расстреляли колхозника Иванова Антона только лишь за то, что последний отказался снять с себя валенки и отдать их немцам. 11 декабря сего года в селе Дельково этого же района немцами была арестована колхозная активистка Травникова Евдокия Алексеевна 55 лет и после зверских издевательств, раздев и разув ее, голой прогнали 10 километров по морозу, после чего расстреляли", — писал Агеенков.
Всего Чрезвычайная госкомиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников рассмотрела и изучила 54 тысячи актов и свыше 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях нацистов. По данным этих документов, на территории Советского Союза фашистские палачи убили и замучили во время оккупации миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Комиссия рассмотрела около четырех миллионов актов об ущербе, причиненном немецкими захватчиками. На основании материалов расследований ЧГК составляла списки руководителей и непосредственных исполнителей преступлений немецких захватчиков.
Акты и сообщения ЧГК, а также республиканских, краевых и областных комиссий легли в основу обвинений на судебных процессах над нацистскими преступниками и их пособниками, проведенных в различных городах СССР в 1943-1947 годах. Документы ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе.