https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/rassekrecheny-dokumenty-o-zverstvakh-natsistov-pod-moskvoy-1042960291.html

Рассекречены документы о зверствах нацистов под Москвой

Рассекречены документы о зверствах нацистов под Москвой

Документы обнародованы по случаю отмечаемой 5 декабря 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой. 05.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-05T09:35+0300

2022-12-05T09:35+0300

2022-12-05T11:21+0300

вов

фсб

фашисты

ссср

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/05/1042960134_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_ab7033304486057fc8b23830f41de36f.jpg

СУХУМ, 5 дек – Sputnik. ФСБ России опубликовала архивные документы о преступлениях гитлеровцев в подмосковном Волоколамске в 1941 году, с которых фактически начинался сбор огромной доказательной базы, легшей в основу обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе, а также на трибуналах в различных городах СССР.В период Московской битвы, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, 27 октября 1941 года гитлеровские войска заняли Волоколамск, оккупация которого продлилась до 20 декабря 1941 года. На этой территории сотрудники НКВД СССР организовали партизанское движение. Волоколамские партизаны уничтожили более 280 солдат и офицеров вермахта.В опубликованных документах приводились свидетельства зверств гитлеровцев в районе Волоколамска.В спецсообщении от 27 декабря 1941 года начальника Особого отдела НКВД 20-й армии майора госбезопасности Филиппа Агеенкова сообщалось о фактах зверских убийств мирных жителей оккупантами."Девятого декабря сего года в селе Ново-Рождественное Ново-Петровского района фашистские изверги расстреляли колхозника Иванова Антона только лишь за то, что последний отказался снять с себя валенки и отдать их немцам. 11 декабря сего года в селе Дельково этого же района немцами была арестована колхозная активистка Травникова Евдокия Алексеевна 55 лет и после зверских издевательств, раздев и разув ее, голой прогнали 10 километров по морозу, после чего расстреляли", — писал Агеенков.Всего Чрезвычайная госкомиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников рассмотрела и изучила 54 тысячи актов и свыше 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях нацистов. По данным этих документов, на территории Советского Союза фашистские палачи убили и замучили во время оккупации миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Комиссия рассмотрела около четырех миллионов актов об ущербе, причиненном немецкими захватчиками. На основании материалов расследований ЧГК составляла списки руководителей и непосредственных исполнителей преступлений немецких захватчиков.Акты и сообщения ЧГК, а также республиканских, краевых и областных комиссий легли в основу обвинений на судебных процессах над нацистскими преступниками и их пособниками, проведенных в различных городах СССР в 1943-1947 годах. Документы ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Rassekrecheny-materialy-ob-ubiystve-natsistami-47-bolnykh-detey-na-Kavkaze-1033298746.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210829/FSB-rassekretila-imena-ukraintsev-unichtozhavshikh-mirnoe-naselenie-v-gody-VOV--1033119367.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

вов, фсб, фашисты, ссср, история