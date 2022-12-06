https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/kremnievyy-chelovek-pamyati-mushni-khvartskiya-1042997933.html

"Кремниевый человек": памяти Мушни Хварцкия

"Кремниевый человек": памяти Мушни Хварцкия

Ученый, археолог, участник Отечественной войны народа Абхазии, Герой Абхазии Мушни Хварцкия погиб 6 декабря 1992 года на Восточном фронте в бою за село... 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T18:28+0300

2022-12-06T18:28+0300

2022-12-06T18:28+0300

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О храбрости Мушни Хварцкия, его человеческих качествах и жизненных ориентирах рассказал его близкий товарищ Батал Кобахия.Монолитная глыбаИмя Мушни Хварцкия в Абхазии, наверное, известно каждому. За 27 лет он стал символом возрождения абхазского народа.По словам его товарища Батала Кобахия, Мушни Хварцкия стал героем своего времени еще задолго до того, как началась война. Археолог формировал определенную культуру взаимоотношений между людьми."Он был очень воспринимаемый обществом. Сегодня немного другой дискурс воспоминаний о нем, – считает Кобахия. – Часто имя Мушни вспоминается, когда в стране дефицит ценностей, во время выборов или когда бывают общественно политические дебаты, кризисы, тогда они вспоминают его, говорят о значимости этой фигуры. Но важно то, что, кто бы и в какое время ни говорил о Мушни, вспоминает его как глыбу монолитную из камня. Даур Зантария написал о нем - "кремниевый человек".Одни стремятся быть лидерами, а другие ими становятся. По убеждению Батала Кобахия, Мушни же стал лидером без всяких натуг, он жил не тщеславием и завистью, а движимый любовью к своей Родине. Не любил Мушни слово патриотизм и все производное от него, не был оратором, и тем не менее каждая мысль, высказанная очень тихо, всегда имела благодатную почву, на которой, как отметил Батал Кобахия, "потом взрастали люди, характеры, судьбы".Есть люди, которые много говорят о ценностях, но в своей жизни не руководствуются ими. В случае с Мушни все было иначе. Он не говорил о ценностях, но жил ими.По словам Кобахия, в Мушни Хварцкия были лучшие человеческие качества, которые высоко ценятся, но их всегда не хватает. Он не переносил лести, всегда проявлял сострадание к тем, кто слабее него, презирал жестокость."Мушни имел поразительное качество, которое присуще только лидерам: возбуждать в людях благородство, доброту, смелость, которую мы сами в себе иной раз не замечали, он видел это в нас и говорил об этом. Он любил одиночество, не любил шумные компании, любил приватное общение. Он был в жизни больше интроверт, в действиях на войне – экстраверт, он был на виду, руководил всеми, – вспоминает Кобахия. – Вот в этом одиночестве, которое он любил, он черпал свои силы духовные, мысли, фантастические идеи рождались, а потом мог безудержно плеснуть это на нас. Стремление к одиночеству присуще людям определенного круга, и вот с этим стремлением к одиночеству, может быть, и связана его профессия.Он человек, который связан с горами, где редко ходят толпами, он часто ходил по горам один. Он физически не переносил асфальт, он по полгода находился в Хуапе на раскопках, черпал там свои силы, идеи. Потом, когда приезжал в Сухум, начинал дергаться, и через две недели в городе он чувствовал себя некомфортно".Война и Мушни ХварцкияПо словам Батала Кобахия, Мушни Хварцкия готовился к войне, думал об оружии. Он даже был одним из тех, кто организовал первую абхазскую гвардию. С первого дня войны вокруг Мушни Хварцкия стали собираться бойцы. Мушни Хварцкия возглавил Гумистинский оборонительный рубеж. Под его руководством была сформирована фортификационная линия фронта, создали боевые подразделения в Верхней и Нижней Эшере, организовали разведку."И вот я, измученный комплексом неполноценности, ему говорил: "Вот ты можешь, я никогда не смогу ни воевать, ни оружие взять", – передает диалог с товарищем Батал Кобахия. – Он посмотрел на меня и сказал: "Бата, у тебя будет своя роль, не такая, как у всех". Я ничего не хочу сказать, но так уж сложилось, что войну я прошел. Собственно участвовать или не участвовать для меня не было вопросом. Само собой получилось, и, может быть, это было связанно с тем, что Мушни возглавил первые дни ополчения. Мы много с ним говорили, соприкасаясь по сто раз в Эшере, где он командовал, но я всегда чувствовал, чем он дышит и как дышит, оберегать его было невозможно. Практически эту функцию он полностью взял на себя сам".По словам Батала Кобахия, самому ему выжить на войне помогли три фактора. Самое первое – Мушни возглавил ополчение. Второе – Владислав Ардзинба стал предводителем абхазского народа. И третье – отступать просто было некуда.Мушни Хварцкия, уверен ветеран войны Ахра Бжания, первым понял, что надо атаковать, защищаться же – бессмысленно. При нем были, как минимум, две наступательные операции – Шрома и Цугуровка.Мушни Хварцкия погиб 6 декабря 1992 года на Восточном фронте в контактном бою за село Лашкиндар. Похоронили героя в селе Лыхны, рядом с исторической поляной."Декабрь, он вообще тяжелый для меня, потому что буквально через неделю был вертолет, в котором была моя сестра, ее дети, мои друзья. Именно в этот месяц я бы не хотел отсюда уезжать, не хотел бы отдаляться от той боли, от тех событий, которые в принципе потрясли всех нас. Это не только лично моя боль, – добавил Кобахия. – Мушни похоронили в Лыхны. Я помню, тогда Владислав Григорьевич меня вызвал и спросил, где будем его хоронить. Мы решили похоронить его в Лыхны, рядом с мемориалом павших за Отечество в 40-х годах, рядом со знаменитой Лыхненской поляной, и рядом был похоронен Славик Попов, который одновременно с ним погиб. С тех пор эта поляна для меня имеет еще большее значение, каждый раз, проезжая, я не могу на минуту не заглянуть к нему".Гибель Мушни Хварцкия стала невосполнимой до сегодняшнего дня потерей для археологической науки Абхазии.В Лашкиндаре, на месте, где погиб абхазский археолог, был установлен бюст.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160327/1017694986.html

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