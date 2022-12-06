https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/mezhdunarodnyy-detskiy-turnir-po-futbolu-apsny-open-otkrylsya-v-sukhume-1042990049.html

Международный детский турнир по футболу "APSNY OPEN 2022"открылся в Сухуме

Международный детский турнир по футболу "APSNY OPEN 2022"открылся в Сухуме

Международный турнир по футболу "APSNY OPEN 2022", в котором участвует 23 команды из Абхазии и России, будет проходить на стадионе "Динамо" в Сухуме с 6 по 11... 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T14:05+0300

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Международный детский турнир по футболу "APSNY OPEN 2022" открылся в Сухуме во вторник, 6 декабря.По словам представителя Федерации футбола Абхазии Шабата Логуа, в республике впервые проходит турнир такого масштаба. В нем участвуют 23 команды, из которых 12 – из России и 11 из Абхазии. Спортсмены двух возрастных категорий – 2010 и 2011 годов рождения.Президент футбольного Союза Донецкой Народной Республики Павел Давыденко выразил благодарность за приглашение и отметил, что участие в турнире – большая честь."Мы всегда с большим удовольствием приезжаем к нашим абхазским братьям. Здесь всегда душевная атмосфера, которая располагает к душевному общению и к достижению высоких спортивных результатов", – подчеркнул он.Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба выразил надежду на "жаркую игру" со стороны юных футболистов, а со своей стороны пообещал сделать турнир ежегодным, более масштабным и красочным."APSNY OPEN 2022" будет длиться с 6 по 11 декабря. Каждый день команда будет играть как минимум один матч.Первые игры провели команды "Алания" и "Динамо Сухум", а также "ФШДМ Луганск" и "Зенит Сухум".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/detskiy-turnir-po-futbolu-apsny-open-2022-vpervye-proydet-v-abkhazii-1042976736.html

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