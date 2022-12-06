Международный детский турнир по футболу "APSNY OPEN 2022"открылся в Сухуме
14:05 06.12.2022 (обновлено: 15:06 06.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Детский чемпионат по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Международный турнир по футболу "APSNY OPEN 2022", в котором участвует 23 команды из Абхазии и России, будет проходить на стадионе "Динамо" в Сухуме с 6 по 11 декабря.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Международный детский турнир по футболу "APSNY OPEN 2022" открылся в Сухуме во вторник, 6 декабря.
По словам представителя Федерации футбола Абхазии Шабата Логуа, в республике впервые проходит турнир такого масштаба. В нем участвуют 23 команды, из которых 12 – из России и 11 из Абхазии. Спортсмены двух возрастных категорий – 2010 и 2011 годов рождения.
"К нам приехало много команд, среди них такие именитые, как "Алания", "Академия Ахмат", сборная ДНР и другие. Чем важен для нас этот турнир? Тем, что у детей будет хорошая конкуренция, они в родных стенах будут играть с сильным соперником. Это даст хороший опыт. Все команды, которые приезжают – большие школы, большие академии футбола. Мальчишки, которые играют у нас, могут понравиться тому или иному тренеру, и они в дальнейшем могут попасть в российскую школу футбола", – отметил он.
Президент футбольного Союза Донецкой Народной Республики Павел Давыденко выразил благодарность за приглашение и отметил, что участие в турнире – большая честь.
© Sputnik / Томас Тхайцук Детский чемпионат по футболу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский чемпионат по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук Детский чемпионат по футболу
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Детский чемпионат по футболу
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Детский чемпионат по футболу
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Детский чемпионат по футболу
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Детский чемпионат по футболу
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Детский чемпионат по футболу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский чемпионат по футболу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский чемпионат по футболу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский чемпионат по футболу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский чемпионат по футболу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский чемпионат по футболу
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский чемпионат по футболу
"Мы всегда с большим удовольствием приезжаем к нашим абхазским братьям. Здесь всегда душевная атмосфера, которая располагает к душевному общению и к достижению высоких спортивных результатов", – подчеркнул он.
Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба выразил надежду на "жаркую игру" со стороны юных футболистов, а со своей стороны пообещал сделать турнир ежегодным, более масштабным и красочным.
"APSNY OPEN 2022" будет длиться с 6 по 11 декабря. Каждый день команда будет играть как минимум один матч.
Первые игры провели команды "Алания" и "Динамо Сухум", а также "ФШДМ Луганск" и "Зенит Сухум".