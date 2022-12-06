https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/novoafonskiy-detskiy-sad-otkroyut-posle-remonta-v-nachale-2023-goda-1042968429.html

Новоафонский детский сад откроют после ремонта в начале 2023 года

Новоафонский детский сад откроют после ремонта в начале 2023 года

Детский сад в Новом Афоне построили в рамках Инвестпрограммы в 2019 году. Открытие состоялось 1 сентября 2020 года, однако уже в мае 2021 года его пришлось... 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T08:55+0300

2022-12-06T08:55+0300

2022-12-06T08:55+0300

новый афон

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Детский сад в Новом Афоне откроется в начале 2023 года после ремонта, рассказал Sputnik глава администрации Нового Афона Темур Отырба.Он был построен по Инвестпрограмме, смета составила 136 миллионов рублей. 1 сентября 2020 года его открыли, а в мае 2021 года детский сад пришлось закрыть.Тогда воспитатели рассказали, что во дворе появились змеи, внутри здания пошли трещины, а в подвале собиралась вода.Как уточнил Отырба, причиной закрытия объекта стали проблемы с дренажной системой, что привело к затоплению подвальных помещений и двора.Глава Нового Афона надеется, что уже с января дети смогут начать посещать детский сад, рассчитанный на сто мест. В городе функционирует еще одно дошкольное учреждения, которое принимает от 80 до 95 детей. При полноценной работе этих объектов, отметил он, проблема с нехваткой мест в детских садах будет решена.Отырба также добавил, что на территории построенного по Инвестпрограмме детского сада расположены пять детских площадок. Их тоже пришлось переделать за счет города – залили новый бетон и заменят покрытие. Сумма затрат составит около 600 тысяч рублей. Также местные власти оплатили покупку и установку кондиционеров в размере 1,5 миллионов рублей.

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