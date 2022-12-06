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Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 декабря
Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодного Сибирского антициклона. 06.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-06T19:10+0300
2022-12-06T19:10+0300
2022-12-06T19:04+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В среду, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 декабря
Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодного Сибирского антициклона.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В среду, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.