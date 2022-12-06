https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-7-dekabrya-1042997418.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 декабря

Погода на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодного Сибирского антициклона. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В среду, 7 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии