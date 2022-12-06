Скульптура Виталия Джения стала лучшей работой 2022 года
15:00 06.12.2022 (обновлено: 15:34 06.12.2022)
Итоги отчетной выставки "Лучшая работа года", которая проводится с 2001 года, подвели в Центральном выставочном зале 6 декабря.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Скульптура художника, председателя Союза художников Абхазии Виталия Джения "Весна" стала победителем отчетной выставки "Лучшая работа года".
По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, в течение нескольких дней специально созданная комиссия, в которую входили художники, руководители учреждений культур, искусствоведы, выбирала лучшие работы.
Второе место занял Руслан Габлия и его работа "Золотая палитра", третье – Виссарион Цвижба и его произведение "Абхазо-грузинская война в Моквах 1918 год".
От лица представительства Россотрдуничества в Абхазии была награждена грамотой "За многолетний труд и вклад в развитие декоративно-прикладного искусства" Людмила Будяк. Руководитель представительства Дмитрий Федотов отметил, что художница сделала "большой вклад в развитие керамического искусства" в Абхазии и России.
"Для нас немаловажно, что этот человек немало вложил в развитие этого искусства", – добавил он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ "Художник года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в ЦВЗ "Художник года"
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ "Художник года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в ЦВЗ "Художник года"
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ "Художник года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в ЦВЗ "Художник года"
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ "Художник года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в ЦВЗ "Художник года"
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ "Художник года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в ЦВЗ "Художник года"
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ "Художник года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в ЦВЗ "Художник года"
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ "Художник года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в ЦВЗ "Художник года"
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ "Художник года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка в ЦВЗ "Художник года"
По словам Виталия Джения, в этом году в отчетной выставке были представлены лишь работы членов Союза художников Абхазии.
"Я надеюсь, что подрастающее поколение это поймет, и для них это будет стимулом работать и попасть в Союз художников, получать какие-то премии. Хочу пожелать всем нашим художникам творческих успехов в работе, чтобы было желание работать, творить на благо своей республики", – добавил он.
Отчетная выставка "Лучшая работа 2022 года" продлится до 13 декабря.