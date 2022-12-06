https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/skulptura-vitaliya-dzheniya-stala-luchshey-rabotoy-2022-goda-1042990925.html

Скульптура Виталия Джения стала лучшей работой 2022 года

Скульптура Виталия Джения стала лучшей работой 2022 года

Итоги отчетной выставки "Лучшая работа года", которая проводится с 2001 года, подвели в Центральном выставочном зале 6 декабря. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T15:00+0300

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в абхазии

культура

центральный выставочный зал г. сухум

абхазия

художник

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СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Скульптура художника, председателя Союза художников Абхазии Виталия Джения "Весна" стала победителем отчетной выставки "Лучшая работа года".По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, в течение нескольких дней специально созданная комиссия, в которую входили художники, руководители учреждений культур, искусствоведы, выбирала лучшие работы.Второе место занял Руслан Габлия и его работа "Золотая палитра", третье – Виссарион Цвижба и его произведение "Абхазо-грузинская война в Моквах 1918 год".От лица представительства Россотрдуничества в Абхазии была награждена грамотой "За многолетний труд и вклад в развитие декоративно-прикладного искусства" Людмила Будяк. Руководитель представительства Дмитрий Федотов отметил, что художница сделала "большой вклад в развитие керамического искусства" в Абхазии и России."Для нас немаловажно, что этот человек немало вложил в развитие этого искусства", – добавил он.По словам Виталия Джения, в этом году в отчетной выставке были представлены лишь работы членов Союза художников Абхазии.Отчетная выставка "Лучшая работа 2022 года" продлится до 13 декабря.

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культура, центральный выставочный зал г. сухум, абхазия, художник, фото