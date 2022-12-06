https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/vmeshatelstvo-zapada-v-svo-rossii-diktuet-neobkhodimost-razgroma-ssha-1042998397.html

Вмешательство Запада в СВО России диктует необходимость разгрома США

Вмешательство Запада в СВО России диктует необходимость разгрома США

Прокси-война США и НАТО с Россией на Украинском ТВД становится все менее опосредствованной, и все более угрожающей миру глобальным ядерным конфликтом. 06.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-06T20:00+0300

2022-12-06T20:00+0300

2022-12-06T20:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/1c/1030833994_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_b9da030352294c9cf856c4f5365a0eeb.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательНа следующий день после отчета главкома ВСУ Валерия Залужного перед главой комитета начальников штабов Армии США Марком Милли, и получения киевским военачальником новых указаний украинские беспилотники пытались атаковать стратегические аэродромы в глубине территории РФ. Вряд ли это простое совпадение.Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Запад разрешить Украине наносить удары по аэродромам России, и "не бояться эскалации". Марионеточный киевский режим готов исполнить любой каприз Вашингтона. Возможно, в Пентагоне решили рискнуть новым витком эскалации, и посмотреть на реакцию Москвы. Чего добиваются американцы?Беспилотные удары управляемых натовскими генералами ВСУ по стратегическим объектам (аэродромам) на российской территории Военная доктрина РФ рассматривает как "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил" – это условие, определяющее возможность применения РФ ядерного оружия. Разумеется, по центрам принятия решений за пределами Украины.Китайская правительственная газета Global Times 5 декабря сообщила, что вмешательство США в конфликт на Украине, стремление извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость "разгрома жестокой гегемонии Вашингтона" для установления подлинного равенства в мире. Почти синхронно официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфей, комментируя ежегодный доклад Пентагона о военной мощи Китая, фактически обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия, и распространении ЯО посредством трехсторонних соглашений "между США, Великобританией и Австралией, что с каждым днем делает их все большим источником ядерного конфликта".Неизбежность расплатыГлавными инструментами и основой "жестокой гегемонии" США являются несоразмерные задачам национальной обороны Пентагон и НАТО, которые в многополярном мире закономерно становятся генераторами конфликтов. Собственно, демилитаризация киевского режима – видимый процесс разгрома американской "гегемонии" в Европе. Отсюда – ожесточенное сопротивление Вашингтона, новые ступени эскалации, и пренебрежение колоссальными потерями украинцев (по данным еврокомиссии, более 100 тысяч убитых военнослужащих ВСУ за девять месяцев российской СВО).Дальняя авиация (ДА) входит в структуру (триаду) стратегических ядерных сил России, украинские атаки объектов ДА невозможны без санкции Вашингтона. Отсюда – безусловна ответственность Пентагона (НАТО) за предоставление развединформации (целеуказание) и вероятные последствия. Если Китай обещает никогда не применять ядерное оружие первым, то Россия оставляет за собой право применить его в четырех ситуациях внешней агрессии. Поэтому украинский прокси-конфликт не должен создавать в США иллюзий безопасности.Газета The New York Times отмечает: "С февраля война на Украине создала острый риск конфликта между США и Россией… Пора подумать о последствиях", однако время превратило Вторую мировую войну "в моральный триумф, а не в поучительную историю". Урок истории сведен к целеустремленному расширению американского могущества. Отсутствие беспокойства о последствиях войн стало неотъемлемым правом каждого американца. Американское издание отмечает: "Владимир Путин контролирует тысячи единиц ядерного оружия, которых достаточно, чтобы многократно уничтожить цивилизацию".Американский президент Джозеф Байден исключает применение силы для защиты киевского режима, однако интенсивные поставки американского оружия и подготовка специалистов ВСУ на базах Пентагона и НАТО множат жертвы, отдаляют мирное урегулирование, и являются по сути эквивалентом прямого военного конфликта США с РФ. Марионеточный киевский режим, изначально созданный в 2014 году для боевых действий против России, страховочным полисом Вашингтона не является.Издание Junge Welt пишет, что любой намек на мирные переговоры Украина воспринимает в штыки, ведь конфликт дает чиновникам оружие и деньги "практически в неограниченном количестве". На кону – не миллиарды, а "претензии коллективного Запада на мироустройство". Такая зависимость подчеркивает несостоятельность и недолговечность киевского режима, созданного лишь на время войны с Россией.Британский аналитический центр Royal United Services Institute отмечает: "В разгар боев в Донбассе Россия за два дня израсходовала больше боеприпасов, чем есть в наличии у всей британской армии". Новый запрос администрации Байдена на военную помощь Киеву в размере 37,7 млрд долларов сути происходящего не изменит. "Гегемония" осталась в прошлом, США и НАТО уже проиграли Третью мировую войну, осталось расплатиться.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/kak-pentagon-i-nato-rukovodyat-uboem-vsu-1042977773.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/svo-vozmozhen-li-udar-po-vsu-iz-belarusi-1042940563.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/pvo-ukrainy-oruzheynyy-sabotazh-ssha-i-nato-1042898908.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

аналитика, россия, украина