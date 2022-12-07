https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-8-dekabrya-1043014742.html

Часть Сухума останется без воды в четверг 8 декабря

Часть Сухума останется без воды в четверг 8 декабря

Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе на улице Агрба, 6, Киараз,15 и Массив Гумиста. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

сухум

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без воды 8 декабря с 00:00 до 17:00. Об этом сообщает "Водоканал". Ограничения затронут Новый район, начало улицы Эшба, Колос, улицу Семерджиева, улицу Трапш.

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