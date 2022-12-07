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Часть Сухума останется без воды в четверг 8 декабря
Часть Сухума останется без воды в четверг 8 декабря
Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе на улице Агрба, 6, Киараз,15 и Массив Гумиста. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T18:00+0300
2022-12-07T18:00+0300
2022-12-07T18:34+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без воды 8 декабря с 00:00 до 17:00. Об этом сообщает "Водоканал". Ограничения затронут Новый район, начало улицы Эшба, Колос, улицу Семерджиева, улицу Трапш.
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водоснабжение, сухум
Часть Сухума останется без воды в четверг 8 декабря
18:00 07.12.2022 (обновлено: 18:34 07.12.2022)
Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе на улице Агрба, 6, Киараз,15 и Массив Гумиста.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без воды 8 декабря с 00:00 до 17:00. Об этом сообщает "Водоканал".
Ограничения затронут Новый район, начало улицы Эшба, Колос, улицу Семерджиева, улицу Трапш.