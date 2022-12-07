https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/kabmin-abkhazii-utverdil-proizvodstvennyy-kalendar-na-2023-god-1043002890.html
Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2023 год
Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2023 год
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2023 год. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T17:35+0300
2022-12-07T17:35+0300
2022-12-07T17:37+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2023 год.Согласно постановлению Кабинета министров, в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные:В целях рационального использования выходных и праздничных дней перенести рабочие дни 4 января (среда) на 21 января (суббота), 5 января (четверг) на 28 января (суббота).Также в связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье 16 апреля, следующий за ним понедельник, 17 апреля, будет нерабочим днем.Праздничными нерабочими днями в Абхазии являются: 1, 2, 7 и 14 января, 8 марта, 1 и 9 мая, 23 мая (День Святого Апостола Симона Кананита), 26 августа, 28 августа, 30 сентября, 26 ноября.Праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится на середину июля в 2022 году, точная дата будет объявлена за три месяца до праздника.
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кабмин абхазии, общество, абхазия
кабмин абхазии, общество, абхазия
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2023 год.
Согласно постановлению Кабинета министров, в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные:
1 января (воскресенье) – на 3 января (вторник),
7 января (суббота) – на 9 января (понедельник),
8 января (воскресенье) – на 10 января (вторник),
14 января (суббота) – на 16 января (понедельник),
16 апреля (воскресенье) – на 17 апреля (понедельник),
26 августа (суббота) – на 29 августа (вторник),
30 сентября (суббота) – на 2 октября (понедельник),
26 ноября (воскресенье) – на 27 ноября (понедельник).
В целях рационального использования выходных и праздничных дней перенести рабочие дни 4 января (среда) на 21 января (суббота), 5 января (четверг) на 28 января (суббота).
Также в связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье 16 апреля, следующий за ним понедельник, 17 апреля, будет нерабочим днем.
Праздничными нерабочими днями в Абхазии являются: 1, 2, 7 и 14 января, 8 марта, 1 и 9 мая, 23 мая (День Святого Апостола Симона Кананита), 26 августа, 28 августа, 30 сентября, 26 ноября.
Праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится на середину июля в 2022 году, точная дата будет объявлена за три месяца до праздника.