https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/pamyatnik-tarasu-shamba-otkryli-v-sukhume-1043001738.html
Памятник Тарасу Шамба открыли в Сухуме
Памятник Тарасу Шамба открыли в Сухуме
На церемонии открытия монумента присутствовали председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков, руководство Абхазии во главе с президентом... 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T10:36+0300
2022-12-07T10:36+0300
2022-12-07T10:53+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятник общественно-политическому деятелю Абхазии, первому руководителю Всемирного абхазо-абазинского конгресса Тарасу Шамба открыли в Сухуме в среду, 7 декабря.Автор памятника – скульптор из Сухума Аврора Юлина.Близкий друг Тараса Шамба, общественно-политический деятель, поэт Геннадий Аламиа назвал событие очень важным для Абхазии.По словам председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова, Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза.“Мы открываем памятник Тарасу Мироновичу Шамба, великому человеку, для которого служение Родине стало призванием, смыслом его жизни. Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза. Он 25 лет возглавлял Абхазо-абазинский конгресс, меняя к лучшему жизнь своих соотечественников. Он был человеком широчайшей души, а его мудрость позволяла находить ответы на самые сложные вопросы", – подчеркнул Экзеков.Вице-президент Бадра Гунба назвал символичным открытие памятника в день, когда в Сухуме проводится съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса."Тараса Мироновича очень уважали на Северном Кавказе, а наши братья абазины очень любили и уважали его. Имя нашего общественного и политического деятеля неразрывно связано с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом. Во время Отечественной войны в Абхазии впервые прошел съезд конгресса. Тарас Миронович на протяжении 25 лет был бессменным председателем конгресса", – отметил он и добавил, что имя Тараса Шамба золотыми буквами вписано в историю Абхазии.Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 82 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.Он более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа.Шамба – автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/taras-shamba-80-let-1024586522.html
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тарас шамба, абхазия, сухум
тарас шамба, абхазия, сухум
Памятник Тарасу Шамба открыли в Сухуме
10:36 07.12.2022 (обновлено: 10:53 07.12.2022)
На церемонии открытия монумента присутствовали председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков, руководство Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания, а также общественность.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятник общественно-политическому деятелю Абхазии, первому руководителю Всемирного абхазо-абазинского конгресса Тарасу Шамба открыли в Сухуме в среду, 7 декабря.
Автор памятника – скульптор из Сухума Аврора Юлина.
Близкий друг Тараса Шамба, общественно-политический деятель, поэт Геннадий Аламиа назвал событие очень важным для Абхазии.
"Я бы не хотел называть этот день возвращением Тараса на родину, потому что он всегда был с Абхазией. Мне хочется сказать: "Добро пожаловать домой, Тарас!" Он любил Абхазию больше всего, много сил и энергии потратил во имя своей страны", – отметил он.
По словам председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова, Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза.
“Мы открываем памятник Тарасу Мироновичу Шамба, великому человеку, для которого служение Родине стало призванием, смыслом его жизни. Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза. Он 25 лет возглавлял Абхазо-абазинский конгресс, меняя к лучшему жизнь своих соотечественников. Он был человеком широчайшей души, а его мудрость позволяла находить ответы на самые сложные вопросы", – подчеркнул Экзеков.
Вице-президент Бадра Гунба назвал символичным открытие памятника в день, когда в Сухуме проводится съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса.
"Тараса Мироновича очень уважали на Северном Кавказе, а наши братья абазины очень любили и уважали его. Имя нашего общественного и политического деятеля неразрывно связано с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом. Во время Отечественной войны в Абхазии впервые прошел съезд конгресса. Тарас Миронович на протяжении 25 лет был бессменным председателем конгресса", – отметил он и добавил, что имя Тараса Шамба золотыми буквами вписано в историю Абхазии.
Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 82 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.
Он более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа.
Шамба – автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".