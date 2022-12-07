https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/pamyatnik-tarasu-shamba-otkryli-v-sukhume-1043001738.html

Памятник Тарасу Шамба открыли в Сухуме

Памятник Тарасу Шамба открыли в Сухуме

На церемонии открытия монумента присутствовали председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков, руководство Абхазии во главе с президентом... 07.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятник общественно-политическому деятелю Абхазии, первому руководителю Всемирного абхазо-абазинского конгресса Тарасу Шамба открыли в Сухуме в среду, 7 декабря.Автор памятника – скульптор из Сухума Аврора Юлина.Близкий друг Тараса Шамба, общественно-политический деятель, поэт Геннадий Аламиа назвал событие очень важным для Абхазии.По словам председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова, Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза.“Мы открываем памятник Тарасу Мироновичу Шамба, великому человеку, для которого служение Родине стало призванием, смыслом его жизни. Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народов Абаза. Он 25 лет возглавлял Абхазо-абазинский конгресс, меняя к лучшему жизнь своих соотечественников. Он был человеком широчайшей души, а его мудрость позволяла находить ответы на самые сложные вопросы", – подчеркнул Экзеков.Вице-президент Бадра Гунба назвал символичным открытие памятника в день, когда в Сухуме проводится съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса."Тараса Мироновича очень уважали на Северном Кавказе, а наши братья абазины очень любили и уважали его. Имя нашего общественного и политического деятеля неразрывно связано с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом. Во время Отечественной войны в Абхазии впервые прошел съезд конгресса. Тарас Миронович на протяжении 25 лет был бессменным председателем конгресса", – отметил он и добавил, что имя Тараса Шамба золотыми буквами вписано в историю Абхазии.Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 82 лет. За долгую жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.Он более 25 лет был президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа.Шамба – автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности, Народный депутат СССР и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/taras-shamba-80-let-1024586522.html

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