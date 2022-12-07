https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/pereslegin-u-rossii-est-dva-kozyrya-na-sluchay-masshtabnogo-konflikta-s-zapadom-1043000691.html

Переслегин: у России есть два козыря на случай масштабного конфликта с Западом

Переслегин: у России есть два козыря на случай масштабного конфликта с Западом

Где могут вспыхнуть новые очаги военных конфликтов на фоне украинских событий и какие неоспоримые преимущества есть у России в случае усиления противостояния с... 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T11:58+0300

2022-12-07T11:58+0300

2022-12-07T11:58+0300

радио

подкасты

россия

европа

сша

спецоперация

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/07/1043000537_0:4:601:342_1920x0_80_0_0_60dd6a500c6f5aafe96ba5d684f4d6a1.jpg

Переслегин: у России есть два козыря на случай масштабного конфликта с Западом Переслегин: у России есть два козыря на случай масштабного конфликта с Западом

Сегодня в фокусе внимания ― украинский конфликт, но важно обратить внимание на зоны других возможных конфликтов, это зона Молдова ― Приднестровье, это Балканы, где все начнется в Косово, но зона распространения будет идти дальше, полагает ученый."Это, конечно, Польша и то, что вокруг нее ― прибалтийские страны, Беларусь и та же Украина. И то, что Евросоюз вдруг заявил о Лукашенко, говорит о том, что здесь вот-вот начнется что-то достаточно жесткое. Есть Закавказье и есть Центральная Азия. Мы можем показать еще пять-шесть значимых точек на карте, но есть еще одна серьезная зона, и эта зона ― Арктика", ― рассуждает ученый.Ранее считалось, что именно владение Арктикой крайне значимо в условиях большой атомной войны, но при этом во все предыдущие конфликтные периоды использование Арктики было минимальным, напоминает Персеслегин.Пока, кроме России, атомными ледоколами не владеет ни одна страна арктического бассейна, и даже с обычными неатомными ледоколами у них возникает довольно много проблем, отмечает публицист.

россия

европа

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, россия, европа, сша, спецоперация, политика, аудио