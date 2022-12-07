https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/pereslegin-u-rossii-est-dva-kozyrya-na-sluchay-masshtabnogo-konflikta-s-zapadom-1043000691.html
Переслегин: у России есть два козыря на случай масштабного конфликта с Западом
Переслегин: у России есть два козыря на случай масштабного конфликта с Западом
Где могут вспыхнуть новые очаги военных конфликтов на фоне украинских событий и какие неоспоримые преимущества есть у России в случае усиления противостояния с... 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T11:58+0300
2022-12-07T11:58+0300
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Переслегин: у России есть два козыря на случай масштабного конфликта с Западом
Переслегин: у России есть два козыря на случай масштабного конфликта с Западом
Сегодня в фокусе внимания ― украинский конфликт, но важно обратить внимание на зоны других возможных конфликтов, это зона Молдова ― Приднестровье, это Балканы, где все начнется в Косово, но зона распространения будет идти дальше, полагает ученый."Это, конечно, Польша и то, что вокруг нее ― прибалтийские страны, Беларусь и та же Украина. И то, что Евросоюз вдруг заявил о Лукашенко, говорит о том, что здесь вот-вот начнется что-то достаточно жесткое. Есть Закавказье и есть Центральная Азия. Мы можем показать еще пять-шесть значимых точек на карте, но есть еще одна серьезная зона, и эта зона ― Арктика", ― рассуждает ученый.Ранее считалось, что именно владение Арктикой крайне значимо в условиях большой атомной войны, но при этом во все предыдущие конфликтные периоды использование Арктики было минимальным, напоминает Персеслегин.Пока, кроме России, атомными ледоколами не владеет ни одна страна арктического бассейна, и даже с обычными неатомными ледоколами у них возникает довольно много проблем, отмечает публицист.
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подкасты, россия, европа, сша, спецоперация, политика, аудио
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Переслегин: у России есть два козыря на случай масштабного конфликта с Западом
Где могут вспыхнуть новые очаги военных конфликтов на фоне украинских событий и какие неоспоримые преимущества есть у России в случае усиления противостояния с Западом, рассуждает российский публицист, исследователь, теоретик фантастики Сергей Переслегин.
Сегодня в фокусе внимания ― украинский конфликт, но важно обратить внимание на зоны других возможных конфликтов, это зона Молдова ― Приднестровье, это Балканы, где все начнется в Косово, но зона распространения будет идти дальше, полагает ученый.
"Это, конечно, Польша и то, что вокруг нее ― прибалтийские страны, Беларусь и та же Украина. И то, что Евросоюз вдруг заявил о Лукашенко, говорит о том, что здесь вот-вот начнется что-то достаточно жесткое. Есть Закавказье и есть Центральная Азия. Мы можем показать еще пять-шесть значимых точек на карте, но есть еще одна серьезная зона, и эта зона ― Арктика", ― рассуждает ученый.
Ранее считалось, что именно владение Арктикой крайне значимо в условиях большой атомной войны, но при этом во все предыдущие конфликтные периоды использование Арктики было минимальным, напоминает Персеслегин.
Пока, кроме России, атомными ледоколами не владеет ни одна страна арктического бассейна, и даже с обычными неатомными ледоколами у них возникает довольно много проблем, отмечает публицист.
"Сейчас у России есть два очень серьезных козыря, которые не имеют отношения к Украине, но остаются козырями для большого конфликта. Это Каспийское море, где ни одна другая страна в общем не может иметь приличный флот с хорошими современными ракетами класса "Калибр" и выше… А вторая позиция ― это Арктика. В Арктике подводные лодки, их достаточно много. И последнее время все обратили внимание, что когда речь идет о новых испытаниях, почти все время идет ссылка на Северный флот. Атомоходы и подлодки контролируют Арктику, и с этой точки зрения это еще одна зона очень сильной русской позиции, и в США это великолепно понимают", ― сказал Переслегин.