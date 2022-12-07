https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/posrednik-khishba-ob-itogakh-tursezona-v-abkhazii--1043005149.html

Посредник: Хишба об итогах турсезона в Абхазии

Посредник: Хишба об итогах турсезона в Абхазии

Об итогах летнего туристического сезона, о том, что обсуждали на Межправкомиссии в Москве, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал министр по... 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T15:05+0300

2022-12-07T15:05+0300

2022-12-07T15:09+0300

радио

подкасты

посредник

абхазия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/07/1043005610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6401efb2f81f0e7c4632b1ed113fe2d9.jpg

Посредник: Хишба об итогах турсезона в Абхазии Посредник: Хишба об итогах турсезона в Абхазии

Из положительного в турсезоне, отметил Хишба, – популярность глэмпинга в Абхазии. Она достаточно серьезно возросла. Объект, построенный в Сухумском районе, показал, что есть востребованность на аутентичный курорт, отметил министр. "Люди хотят находиться на природе с семьей, несмотря на то, что это может быть далеко от моря. Стремятся к экологическому отдыху. Это важно. И у этого направления большие перспективы в Абхазии", – сказал Хишба. Вместе с этим, считает глава Минтуризма, у восточной Абхазии тоже большой потенциал."Есть серьезный дисбаланс – в западной части Абхазии большое количество туробъектов, а в восточной не так много. У восточной Абхазии большие перспективы – у Ткуарчалского района, у Очамчыры. Популярность Тамыш Village" второй год показывает, что мы можем стремиться к тому, чтобы восточная Абхазия заработала с новым импульсом", – отметил Хишба. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, абхазия, туризм, аудио