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Посредник: Хишба об итогах турсезона в Абхазии
Посредник: Хишба об итогах турсезона в Абхазии
Об итогах летнего туристического сезона, о том, что обсуждали на Межправкомиссии в Москве, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал министр по... 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T15:05+0300
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Посредник: Хишба об итогах турсезона в Абхазии
Посредник: Хишба об итогах турсезона в Абхазии
Из положительного в турсезоне, отметил Хишба, – популярность глэмпинга в Абхазии. Она достаточно серьезно возросла. Объект, построенный в Сухумском районе, показал, что есть востребованность на аутентичный курорт, отметил министр. "Люди хотят находиться на природе с семьей, несмотря на то, что это может быть далеко от моря. Стремятся к экологическому отдыху. Это важно. И у этого направления большие перспективы в Абхазии", – сказал Хишба. Вместе с этим, считает глава Минтуризма, у восточной Абхазии тоже большой потенциал."Есть серьезный дисбаланс – в западной части Абхазии большое количество туробъектов, а в восточной не так много. У восточной Абхазии большие перспективы – у Ткуарчалского района, у Очамчыры. Популярность Тамыш Village" второй год показывает, что мы можем стремиться к тому, чтобы восточная Абхазия заработала с новым импульсом", – отметил Хишба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, туризм, аудио
подкасты, посредник, абхазия, туризм, аудио
Посредник: Хишба об итогах турсезона в Абхазии
15:05 07.12.2022 (обновлено: 15:09 07.12.2022)
Об итогах летнего туристического сезона, о том, что обсуждали на Межправкомиссии в Москве, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба.
Из положительного в турсезоне, отметил Хишба, – популярность глэмпинга в Абхазии. Она достаточно серьезно возросла. Объект, построенный в Сухумском районе, показал, что есть востребованность на аутентичный курорт, отметил министр.
"Люди хотят находиться на природе с семьей, несмотря на то, что это может быть далеко от моря. Стремятся к экологическому отдыху. Это важно. И у этого направления большие перспективы в Абхазии", – сказал Хишба.
Вместе с этим, считает глава Минтуризма, у восточной Абхазии тоже большой потенциал.
"Есть серьезный дисбаланс – в западной части Абхазии большое количество туробъектов, а в восточной не так много. У восточной Абхазии большие перспективы – у Ткуарчалского района, у Очамчыры. Популярность Тамыш Village" второй год показывает, что мы можем стремиться к тому, чтобы восточная Абхазия заработала с новым импульсом", – отметил Хишба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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