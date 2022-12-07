https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii---2023-god-1043021332.html
Производственный календарь Абхазии - 2023 год
Производственный календарь Абхазии - 2023 год
Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2023 год. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T19:40+0300
2022-12-07T19:40+0300
2022-12-07T19:59+0300
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Производственный календарь Абхазии - 2023 год
19:40 07.12.2022 (обновлено: 19:59 07.12.2022)
Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2023 год.