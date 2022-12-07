https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/rabota-posolstva-abkhazii-v-rossii-budet-poetapno-reformirovatsya-1043008843.html

Работа Посольства Абхазии в России будет поэтапно реформироваться

Работа Посольства Абхазии в России будет поэтапно реформироваться

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел рабочее онлайн-совещание с членами аттестационной комиссии МИД и сотрудниками Посольства Абхазии в России. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мид абхазии

россия

инал ардзинба

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Работа Посольства Абхазии в России будет поэтапно реформироваться по поручению президента, об этом сообщает медиацентр МИДа.На рабочем онлайн-совещании министр Инал Ардзинба подчеркнул, что посольство должно стать эффективным институтом по продвижению национальных интересов Абхазии. Отмечается, что свою работу начала аттестационная комиссия МИД Абхазии, нацеленная на проведение оценки эффективности работы сотрудников посольства. На совещании обсуждалось внедрение системы регулирования взаимодействия каждого сотрудника посольства с посольствами иностранных государств.

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