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Работа Посольства Абхазии в России будет поэтапно реформироваться
Работа Посольства Абхазии в России будет поэтапно реформироваться
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел рабочее онлайн-совещание с членами аттестационной комиссии МИД и сотрудниками Посольства Абхазии в России. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Работа Посольства Абхазии в России будет поэтапно реформироваться по поручению президента, об этом сообщает медиацентр МИДа.На рабочем онлайн-совещании министр Инал Ардзинба подчеркнул, что посольство должно стать эффективным институтом по продвижению национальных интересов Абхазии. Отмечается, что свою работу начала аттестационная комиссия МИД Абхазии, нацеленная на проведение оценки эффективности работы сотрудников посольства. На совещании обсуждалось внедрение системы регулирования взаимодействия каждого сотрудника посольства с посольствами иностранных государств.
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мид абхазии, россия, инал ардзинба
мид абхазии, россия, инал ардзинба

Работа Посольства Абхазии в России будет поэтапно реформироваться

15:35 07.12.2022 (обновлено: 16:35 07.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук МИД Абхазии
МИД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел рабочее онлайн-совещание с членами аттестационной комиссии МИД и сотрудниками Посольства Абхазии в России.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Работа Посольства Абхазии в России будет поэтапно реформироваться по поручению президента, об этом сообщает медиацентр МИДа.
На рабочем онлайн-совещании министр Инал Ардзинба подчеркнул, что посольство должно стать эффективным институтом по продвижению национальных интересов Абхазии.

"Посольство должно оперативно и качественно реагировать на обращения наших сограждан по самому широкому кругу вопросов. В посольстве должна быть атмосфера прогресса и нацеленность на результат", – отметил он.

Отмечается, что свою работу начала аттестационная комиссия МИД Абхазии, нацеленная на проведение оценки эффективности работы сотрудников посольства.
На совещании обсуждалось внедрение системы регулирования взаимодействия каждого сотрудника посольства с посольствами иностранных государств.
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