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Раскрываемость преступлений в Сухуме с января 2022 года составила 95%

Раскрываемость преступлений в Сухуме с января 2022 года составила 95%

Глава УВД по Сухуму отчитался по итогам работы за январь-ноябрь 2022 года. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Раскрываемость преступлений в Сухуме с января по ноябрь 2022 года составила 95%, из 246 совершенных преступлений раскрыто 234. Глава УВД по Сухуму Астамур Хагуш отчитался министру по итогам 11 месяцев работы.Он отметил, что за это время задержано девять человек, которые скрывались от следствия и суда. Большое внимание, по словам Хагуш, сотрудники УВД уделяли профилактике преступлений и правонарушений среди молодежи и работе с несовершеннолетними.Сотрудники ГАИ ежедневно проводят рейды для выявления и пресечения правонарушений на дорогах. За 11 месяцев за нарушение ПДД к ответственности привлечены 14628 человек. Подразделения милиции общественной безопасности привлекли к административной ответственности за различные правонарушения 412 человек, из которых 227 привлечены за незаконное потребление наркотиков и отказ от медосвидетельствования.Выявлено 70 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность пяти преступных групп по сбыту наркотиков.Глава МВД Вальтер Бутба поручил усилить работу по регистрации обращений граждан.Министр подчеркнул, что сотрудникам милиции общественной безопасности необходимо соблюдать и уважать права и свободы человека и гражданина.

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