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Раскрываемость преступлений в Сухуме с января 2022 года составила 95%
Раскрываемость преступлений в Сухуме с января 2022 года составила 95%
Глава УВД по Сухуму отчитался по итогам работы за январь-ноябрь 2022 года. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T10:05+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Раскрываемость преступлений в Сухуме с января по ноябрь 2022 года составила 95%, из 246 совершенных преступлений раскрыто 234. Глава УВД по Сухуму Астамур Хагуш отчитался министру по итогам 11 месяцев работы.Он отметил, что за это время задержано девять человек, которые скрывались от следствия и суда. Большое внимание, по словам Хагуш, сотрудники УВД уделяли профилактике преступлений и правонарушений среди молодежи и работе с несовершеннолетними.Сотрудники ГАИ ежедневно проводят рейды для выявления и пресечения правонарушений на дорогах. За 11 месяцев за нарушение ПДД к ответственности привлечены 14628 человек. Подразделения милиции общественной безопасности привлекли к административной ответственности за различные правонарушения 412 человек, из которых 227 привлечены за незаконное потребление наркотиков и отказ от медосвидетельствования.Выявлено 70 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность пяти преступных групп по сбыту наркотиков.Глава МВД Вальтер Бутба поручил усилить работу по регистрации обращений граждан.Министр подчеркнул, что сотрудникам милиции общественной безопасности необходимо соблюдать и уважать права и свободы человека и гражданина.
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мвд абхазии, гаи, сухум, абхазия
Раскрываемость преступлений в Сухуме с января 2022 года составила 95%
10:05 07.12.2022 (обновлено: 10:56 07.12.2022)
Глава УВД по Сухуму отчитался по итогам работы за январь-ноябрь 2022 года.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Раскрываемость преступлений в Сухуме с января по ноябрь 2022 года составила 95%, из 246 совершенных преступлений раскрыто 234.
Глава УВД по Сухуму Астамур Хагуш отчитался министру по итогам 11 месяцев работы.
Он отметил, что за это время задержано девять человек, которые скрывались от следствия и суда.
Большое внимание, по словам Хагуш, сотрудники УВД уделяли профилактике преступлений и правонарушений среди молодежи и работе с несовершеннолетними.
За период с января этого года зарегистрировано и опрошено в присутствии родителей 54 подростка. Соответствующие материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. На учете в Инспекции по делам несовершеннолетних стоит девять человек.
Сотрудники ГАИ ежедневно проводят рейды для выявления и пресечения правонарушений на дорогах. За 11 месяцев за нарушение ПДД к ответственности привлечены 14628 человек.
Подразделения милиции общественной безопасности привлекли к административной ответственности за различные правонарушения 412 человек, из которых 227 привлечены за незаконное потребление наркотиков и отказ от медосвидетельствования.
Выявлено 70 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность пяти преступных групп по сбыту наркотиков.
Глава МВД Вальтер Бутба поручил усилить работу по регистрации обращений граждан.
"Каждое обращение гражданина должно быть зафиксировано, зарегистрировано. Многие наши граждане против регистрации обращений, так как это связано с дальнейшими процедурными нормами, но наша с вами задача – доводить дела до конца, как только люди увидят торжество правосудия, они будут обращаться больше", – сказал Бутба.
Министр подчеркнул, что сотрудникам милиции общественной безопасности необходимо соблюдать и уважать права и свободы человека и гражданина.