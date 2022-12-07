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Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России
Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T09:25+0300
2022-12-07T09:25+0300
2022-12-07T10:21+0300
росавиация
россия
аэропорт
санкции
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.
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росавиация, россия, аэропорт, санкции
росавиация, россия, аэропорт, санкции
Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России
09:25 07.12.2022 (обновлено: 10:21 07.12.2022)
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.