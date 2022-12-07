https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentra-rossii-1043001243.html

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T09:25+0300

2022-12-07T09:25+0300

2022-12-07T10:21+0300

росавиация

россия

аэропорт

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1b/1032304653_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5d21205bf09c5dc2938cfba23dce4b49.jpg

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

росавиация, россия, аэропорт, санкции